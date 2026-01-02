59兆！2026美股IPO大戲：SpaceX、OpenAI與Anthropic均在積極籌備

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-02 13:30

SpaceX、OpenAI 與 Anthropic 有望在今年集體登陸資本市場，三家企業合計估值高達 59.4 兆台幣，光是 SpaceX 單次募資就可能刷新全球 IPO 紀錄，這場科技獨角獸的上市潮有望創下史上最豐厚的投資回報年份。

逾59兆！2026美股IPO大戲：SpaceX、OpenAI與Anthropic均在積極籌備（圖：Shutterstock）

英國《金融時報》周四 (1 日) 引述知情人士報導，SpaceX 正透過次級股票出售將估值推高至 8000 億美元(約台幣)，打算在未來 12 個月內完成上市；OpenAI 則正就以 7500 億美元估值進行新一輪融資談判，目前已接觸包括 Cooley 在內的多家頂級法案 Sonsini 律師事務所啟動上市程序，估值可望突破 3000 億美元(約台幣)。若三家企業都成功上市，募資總額將超過 2025 年美國全部 200 餘起 IPO 的融資總和。

市場人士分析，SpaceX 極可能創下史上最大規模 IPO 紀錄。先前外媒曾報導該太空公司擬以 1.5 兆美元估值於 2026 年中後期上市，遠超過沙烏地阿美 2019 年創下的 290 億美元紀錄。

根據安永 (EY) 會計師事務所數據顯示，2025 年前三季美國科技 IPO 募資額已達 300 億美元，而這三家頭部企業的加入將使全年募資規模呈幾何級增長。

值得注意的是，這些企業上市籌備已進入實操階段。SpaceX 高層近期向投資人明確表示，除非遭遇重大市場衝擊，否則將如期推進 IPO；Anthropic 不僅聘請具上市公司管理經驗的高階主管，還引進大型公開市場投資人優化治理結構；OpenAI 雖尚未確定法律顧問，但與多家律師事務所的談判已取得實質進展。

這場資本盛宴的背後是 AI 與航太產業的爆炸性成長。創投機構 Lux Capital 聯合創辦人 Lux Capital 說：「這三家企業未來都有望躋身全球市值最高上市公司之列。」

凱鵬華盈旗下基金作為 OpenAI 早期投資者，2019 年以 5% 股權換取的股份如今價值數十億美元；Peter Thiel 的 Founders Fund 在 SpaceX 早期投資更獲數百倍的早期投資回報。

但風險同樣不容忽視。目前市場對 AI 泡沫的擔憂導致甲骨文、博通等科技股大幅震盪，這些企業在享受估值紅利的同時，也將面臨更嚴格的市場監管與大眾檢視。分析師認為，這些企業憑藉著劃時代的技術影響力，上市決策並非被動迎合市場，而是主動定義產業規則的體現。