鉅亨網編譯莊閔棻 2025-11-19 14:10

蘋果 (AAPL-US) 預計將於明年推出首款摺疊 iPhone，目前雖然已有不少關於「書本式」摺疊設計與攝像頭的傳聞，但外界仍最關注的焦點之一，就是這款摺疊 iPhone 的電池續航表現，尤其是在蘋果近年持續推動機身纖薄化的情況下。

蘋果摺疊iPhone電池容量曝！可望成史上最強續航、目標2026上市。(圖：Shutterstock)

《MacRumors》引述韓國 Naver 部落格爆料帳號「yeux1122」指出，蘋果正在測試 5,400 至 5,800 mAh 的大容量電池。

‌



若最終採用，這將刷新歷代 iPhone 的電池容量紀錄。作為比較，目前 iPhone 17 Pro Max 的電池容量為 5,088 mAh。

與市面上的摺疊手機相比，Google Pixel 10 Pro Fold 為 5,015 mAh，三星 Galaxy Z Fold 7 則為 4,400 mAh，使蘋果這款摺疊 iPhone 的續航力可能領先同級競品。

早在今年 3 月，該爆料帳號便指出，蘋果在摺疊 iPhone 開發過程中特別強調電力效率與核心元件瘦身，確保整體續航表現不因摺疊結構而妥協。

蘋果分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）也透露，這款新機將採用高密度電池單元，以提升能量效率與容量。

最新消息更指出，蘋果最終可能會選擇接近測試上限的電池容量，做法類似先前 iPhone Air 的策略。雖然資訊來自供應鏈，但仍需留意可能存在誤差。

多方消息一致指出，蘋果摺疊 iPhone 將配置 7.8 吋主螢幕（展開狀態）與 5.5 吋副螢幕。

包括郭明錤、分析師 Jeff Pu 以及微博爆料者 Digital Chat Station 都提供相同規格預測。

在生物辨識方面，新機預計採用側邊按鍵整合式 Touch ID，取代 Face ID，與 iPad Air 和 iPad mini 的設計路線一致。

此外，摺疊 iPhone 可望搭載四鏡頭系統，包括前鏡頭、內側鏡頭（可能為螢幕下鏡頭）及兩顆後置鏡頭。裝置預計採用第二代 C2 數據機晶片，但將取消實體 SIM 卡槽。