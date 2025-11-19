鉅亨網編譯段智恆 2025-11-19 01:34

《路透》周二 (18 日) 獨家報導指出，由於安世半導體 (Nexperia) 供應鏈持續受阻，日本汽車大廠日產汽車 (Nissan) 將在下周再次削減九州工廠的產量，影響規模約 1,400 輛，顯示晶片短缺問題仍未完全緩解。知情人士透露，這項新一輪調整將波及 Serena 休旅車，以及北美稱 Rogue、在日本當地稱 X-Trail 的 SUV 車款。

日產受晶片荒衝擊 九州工廠下周再減產(圖：REUTERS/TPG)

這已是日產連續第二周縮減九州工廠產能。上周，該廠已因同樣的晶片供應問題減產約 900 輛。日產在聲明中表示，一旦供應穩定，將努力把對客戶交車的影響降到最低，並強調公司正在採取必要的生產調整，以管理相關風險，對進一步細節則不願置評。

晶片短缺發生的時機對日產格外不利。該公司在本會計年度上半年 (截至 9 月) 的日本零售銷量大減 16.5%，部分原因來自消費者對其財務健康度的疑慮。雖然九州工廠在本周一短暫恢復正常運作，但知情人士表示，自 11 月 24 日起，工廠將再度縮減產量，除非日產能及時找到替代零組件，否則調整計畫恐持續。

除了九州，日產位於神奈川縣的追濱工廠 (Oppama) 也將連續第二周減產 NOTE 小型車，顯示供應瓶頸持續影響日本國內多個生產據點。至於兩座工廠 12 月的生產規劃，目前仍在檢視中。

近期，安世半導體事件已波及全球多家汽車製造商，部分車廠被迫停工或削減產能，但有些業者已逐步找到因應方式。報導指出，本田汽車 (Honda) 於周二宣布，因晶片供應改善，北美工廠將自下周一起恢復正常運作。

安世半導體上周表示，已持續向客戶提供替代採購方案，以減輕供應鏈衝擊。該公司今年 9 月被荷蘭政府接管，理由是國安疑慮，引發北京暫時禁止其中國工廠出口的反制措施，最終造成全球車廠的晶片供應中斷。