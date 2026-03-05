〈能源盤後〉美伊衝突擴大 荷姆茲海峽航運幾近停滯 Brent暴漲近5% WTI漲逾8%

鉅亨網編譯許家華 2026-03-06 06:14

受中東戰事升溫與供應中斷疑慮推動，國際油價週四 (5 日) 大幅收高，漲幅接近 5%，延續近期連續上漲走勢。隨著美國與以色列對伊朗的軍事衝突持續擴大，能源市場擔憂原油生產與運輸受阻，部分中東主要產油國已開始減少產量。

（圖：REUTERS/TPG）

布蘭特 (Brent) 原油期貨上漲 4.01 美元，漲幅 4.93%，收每桶 85.41 美元，為連續第五個交易日上漲。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨上漲 6.35 美元，漲幅達 8.51%，收在每桶 81.01 美元，創 2024 年 7 月以來最高水準。

Again Capital 合夥人 John Kilduff 表示，若荷姆茲海峽仍無法恢復通行，油價可能持續上升。他指出，部分產油國被迫關閉產能，即使未來恢復生產，也無法立即回到滿載狀態，「這個問題可能會持續一段時間」。

政治面因素同樣加劇市場不確定性。美國總統川普週四受訪時表示，他需要親自參與挑選伊朗下一任領導人。他稱：「哈米尼 (Ali Khamenei) 的兒子對我來說不可接受，我們希望有一位能為伊朗帶來和諧與和平的人。」川普並表示，他「必須參與任命」，並以 Delcy Rodríguez 在委內瑞拉的情況作為類比。

衝突持續蔓延至整個中東地區。伊朗官方通訊社 ISNA 報導，導彈襲擊擊中德黑蘭東部地區；在杜拜也響起防空警報。

摩根大通分析師在報告中指出，若荷姆茲海峽持續關閉，來自伊拉克與科威特的原油供應可能在數日內開始被迫停產，衝突進入第八天時，全球供應量可能減少約每日 330 萬桶。全球約五分之一的原油運輸需經過該海峽。

BOK Financial 交易高級副總裁 Dennis Kissler 表示，原油價格將對海峽關閉高度敏感，若出口地區生產減速且情勢延續至下週，即使海峽重新開放，恢復生產與航運也需要時間。

在供應面方面，石油輸出國組織 (OPEC) 第二大產油國伊拉克已因儲存與出口路線不足而削減近 150 萬桶日產量。消息人士表示，海灣最大液化天然氣出口國卡達週三已宣布天然氣出口遭遇不可抗力，恢復正常產量可能至少需要一個月。

海灣地區油輪遇襲事件也持續發生。巴哈馬註冊油輪安哥拉國家石​​油公司（Sonangol）的「納米比亞號」（Namibe）油輪在霍爾祖拜爾港附近發生爆炸，船體破裂。瑞銀分析師 Giovanni Staunovo 指出，這些攻擊以及中國減少燃料出口的措施共同推高油價，成品油市場也因中東出口中斷出現緊張跡象。

部分位於中東、中國與印度的煉油廠已關閉原油蒸餾裝置，以因應戰事帶來的不確定性。燃料供應前景惡化也推升能源產品價格，美國柴油期貨在盤中上漲約 10%，突破每加侖 3.60 美元。

航運數據顯示，在戰事爆發後，荷姆茲海峽的船舶進出幾乎停滯。航運追蹤機構 Vortexa 與 Kpler 資料顯示，約 300 艘油輪仍停留在海峽內。

軍事衝突亦持續升級。伊朗週四清晨向 Israel 發射新一輪飛彈，數百萬居民被迫進入防空避難所，衝突已進入第六天。此前，美國首都華盛頓阻止了暫停對伊朗攻擊的提議。