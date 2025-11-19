鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-19 11:00

小米集團 (01810-HK) 股價周三 (19 日) 在港股持續走弱，一度跌深至每股 38.22 港元，股價跌幅超 3%，正式跌破 40 港元大關，且較 6 月最高點跌超 30%，即便周二 (18 日) 晚間公布的第三季財報全面向好，仍未能扭轉市場拋售情緒。

公募基金大減持！小米Q3業績超預期股價仍破40港元大關 專家直指三大隱患 （圖：Shutterstock）

小米今年第三季營收 1131.2 億元 (人民幣，下同)，年增 22.3%，優於市場預估的 1125 億元，經調整凈利潤 113.1 億元，年增 80.9%，創下歷史新高，兩項核心指標均表現亮眼。毛利率也由 2024 年第三季度的 20.4% 上升至 22.9%，年增 2.5%。

具體業務來看，小米手機 ×AIoT 分部第三季收入 841 億元，略高於去年同期，其中智慧手機業務收入 460 億元，出貨量保持連續同比增長；IoT 與生活消費產品業務收入 276 億元，年增 5.6%；網路服務收入 94 億元，年增 10.8%，其中境外互聯網收入 33 億元，佔比 34.9%，創歷史新高。

小米集團第二大業務主要是智能電動汽車及 AI 等創新業務，收入為 290 億元，創歷史新高，其中智能電動汽車收入 283 億元。值得注意的是，小米汽車及 AI 等創新業務分部在第三季首次轉虧為盈，單季經營收益為 7 億元。

小米集團合夥人、集團總裁盧偉冰在財報電話會議上透露，小米汽車本周料將達成全年 35 萬輛的年度交付目標。財報數據顯示，第三季小米汽車新車交付超 10 萬輛，前三季累計交付突破 26 萬輛。小米今年前三季總營收達 3404 億元，接近去年全年，經調整後凈利 328 億元，已超過去年總額。

亮眼財報數據下，小米集團在資本市場卻持續受挫，核心矛盾指向汽車業務輿論爭議與多重績效風險。

小米創辦人雷軍上周日 (16 日) 連發多條微博回應汽車安全質疑，強調「安全是設計基礎」，並反駁「斷章取義」。他提到此前「好看是第一位」與「安全是前提」的表述並不矛盾，稱網上存在誤解。

機構分析，小米面臨手機競爭超預期、儲存成本上升、IoT 進展落後及智慧車賽道內捲等風險。盧偉冰指出，2026 年將迎來兩大挑戰，購置稅補貼減半，以及產業激烈競爭導致的毛利率下滑。

資金面上，公募基金第三季大幅減持小米。天相投顧數據顯示，小米退出主動權益基金前十大重倉股，遭減持 108.34 億元，持股數量季減 45.9%，重倉基金數減少 216 檔，持股市值降幅達 51%，廣發、中歐等基金均在減持之列。