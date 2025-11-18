歐盟計畫明年春季開始限制廢鋁出口

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-18 21:25

根據《華爾街日報》周二 (18 日) 報導，歐盟委員會計劃明年春季限制鋁廢料出口，以因應外流加劇導致的供應短缺。由於川普政府對鋁材加倍課徵關稅但豁免廢料，大量歐洲廢料轉運至美國，加上亞洲需求持續旺盛，導致歐盟現有 15% 回收爐產能閒置。

因川普政府對鋁材加倍課徵關稅但豁免廢料，歐盟擬祭新限制抑制廢鋁外流。(圖:Reuters/TPG)

歐盟貿易專員 Maros Sefcovic 周二在歐洲鋁業高峰會上表示：「我們正啟動針對鋁廢料外流問題的新措施準備工作。」

‌



該措施目標並非完全阻斷鋁廢料出口，而是採取「平衡」做法，確保以具競爭力的價格取得充足供應，同時兼顧價值鏈中所有利害關係人，從生產者、回收商到將金屬轉化為成品的下游產業利益。

Sefcovic 指出：「廢料是戰略商品，因為它對循環經濟與減碳有重要貢獻。從次級材料生產的排放較少、能源密集度低，同時還可提升我們的戰略自主權。」根據委員會說法，該措施預計於 2026 年春季通過。

代表歐洲產業的歐洲鋁業協會表示，目前估計有 15% 的歐盟回收爐產能處於閒置狀態，原因是國內廢料供應不足，這將威脅生產連續性及未來回收產業的投資。

美國總統川普今年稍早決定對進口鋼鐵和鋁加倍課徵關稅，但豁免廢料，導致大量歐洲廢料轉運至美國，因為供應商可以在美國銷售而不必面對較高的鋁材關稅。該協會表示，來自亞洲的持續需求進一步加劇短缺問題。