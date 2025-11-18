前副總羅唯仁傳帶槍投靠英特爾 台積電蒐證中

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-18 17:36

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 前資深副總經理羅唯仁今 (18) 日傳出在退休前將 2 奈米及以下先進製程機密資料帶走，由於羅唯仁層級之高，也再度引發機密外洩與國安疑慮，台積電也正在蒐證中，不過公司目前暫無回應。

台積電。(鉅亨網資料照)

羅唯仁最初在英特爾服務，歷經 18 年磨練後，在與創辦人張忠謀、副董事長曾繁城等人交流後，決定舉家返台任職台積電，並專注在研發領域，最著名的戰役即是提出夜鷹計畫，不僅順利將 10 奈米導入量產，更是讓研發效率倍增，奠定超車英特爾與三星的基礎。

‌



羅唯仁在今年 7 月底自台積電退休，並在 9 月榮獲工研院院士，當天除副總統蕭美琴到場祝賀外，台積電董事長魏哲家也在現場觀禮並祝賀，但在兩個月不到的時間內，即傳出轉戰英特爾 (INTC-US)，並執掌研發，不僅牽動台積電的敏感神經、也震驚外界。