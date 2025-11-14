阿里巴巴找上摩根大通！AI訂閱＋代幣化支付要改寫跨境電商
鉅亨網編譯段智恆
根據《CNBC》報導，阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US) 旗下跨境電商事業於周五 (14 日) 宣布推出全新人工智慧 (AI) 訂閱服務，目標是在全球貿易中開拓新的收入來源。與此同時，該平台也計畫運用類穩定幣的「代幣化」(Tokenization)技術改善跨境支付效率，並表示正與摩根大通 (JPM-US) 等銀行合作相關技術。
阿里巴巴國際站總經理、阿里巴巴集團副總裁張闊表示，阿里巴巴近年積極在 AI 領域布局，旗下通義千問 (Qwen) 模型已應用於多項業務，包含跨境 B2B 平台 Alibaba.com。該平台在阿里巴巴上一個會計年度貢獻超過 30 億美元營收，主要協助企業向全球供應商採購商品。
AI 搜尋升級 啟動訂閱服務
Alibaba.com 周五推出「AI Mode」，作為更進階版本的搜尋工具，使用者可透過 AI 進行更深入比對，包括供應商價格、物流能力與生產條件等多項指標。張闊指出，AI 驅動的搜尋方式正快速普及，平台希望藉此提升買賣雙方的媒合效率。
為配合 AI Mode 的推出，Alibaba.com 正考慮以訂閱模式收費，價格可能為每月 20 美元或每年 99 美元，但最終定價尚未敲定。這項服務也將成為阿里跨境部門的新收入來源。
阿里巴巴的跨境 B2B 業務近年成長快速，供應商來源也從早期以中國為主擴展至全球。公司指出，全球活躍供應商數量在今年 3 月至 10 月期間較去年同期成長 50%。
張闊表示，全球供應鏈存在大量具競爭力的商品，而公司正加大投資以連接更多國際供應商，使其納入平台。
推動代幣化支付 跨境契約自動化
張闊向《CNBC》表示，Alibaba.com 預計在 12 月推出名為「Agentic Pay」的新功能，平台 AI 將能自動將買賣雙方的對話內容轉換成正式契約文件，並由雙方確認。過去這些文件必須在線下生成後再上傳平台，流程較為繁複，新功能可望簡化跨境交易效率。
此外，跨境交易經常涉及多種貨幣，傳統匯款流程需經過多家中介銀行，成本高且耗時。為提升速度，阿里巴巴正在探索以代幣化美元與歐元進行支付。代幣化存款屬於銀行帳面上的法幣數位表示，可在區塊鏈上進行更快速結算，與由私人機構發行、由不同資產擔保的「穩定幣」有所不同。
張闊指出，使用代幣化技術後，美國或歐洲買家支付的款項可透過區塊鏈系統「同步」流向香港、新加坡再返回中國，不需再經多家中介銀行，可能大幅縮短結算時間。
他並透露，Alibaba.com 將與摩根大通合作。摩根大通今年推出名為 JPMD 的代幣化工具，用於跨境 B2B 支付。至於是否使用穩定幣，張闊表示公司會在採用代幣化存款後，再「評估」其潛力。
