鉅亨網編譯段智恆 2025-11-14 19:33

根據《路透》報導，金價周五 (14 日) 震盪走低，美國聯準會 (Fed) 官員釋出偏鷹訊號，讓 12 月降息可能性再度蒙上陰影，不過在全球經濟不確定性升溫的支撐下，金價本周仍可望收漲。

降息夢碎？Fed放鷹嚇壞市場 金價瞬間回跌(圖：REUTERS/TPG)

現貨黃金早盤下跌 0.1%，報每盎司 4,166.91 美元，稍早一度觸及 4,211.06 美元高點。金價本周迄今累計上漲 4.2%。12 月交割的美國期貨黃金下跌 0.6%，報每盎司 4,170.10 美元。

‌



ActivTrades 分析師 Ricardo Evangelista 表示，目前金融市場氣氛偏向謹慎，使金價獲得支撐，但由於缺乏最新經濟數據，加上市場對 12 月降息的疑慮升溫，金價上行空間仍然受限。

美國政府在長達 43 天的關門後重新開放，但白宮警告，本來預計發布的 10 月失業率資料可能仍無法即時公布，進一步使市場難以判讀經濟狀況。Evangelista 補充，近期股市大幅下跌，也可能促使投資人為補繳保證金而平倉，對金價形成壓力。

此外，全球股市周五普遍走弱，因 Fed 近期釋出的鷹派訊號引發拋售潮，並使降息預期進一步退縮。今年已兩度降息的情況下，部分 Fed 官員指出，通膨仍處偏高水準，加上就業市場相對穩定，使是否進一步放鬆政策仍存疑慮。

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，市場目前預期 Fed 在 12 月降息一碼的機率降至 49%，較本周稍早的 64% 大幅滑落。

不過，Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 指出，隨政府關門成本逐漸明朗、財政支出持續推進，通膨與成長前景的不確定性依然支撐黃金等貴金屬需求。作為無孳息資產，黃金往往在經濟不確定升溫或利率偏低時表現較佳。