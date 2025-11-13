鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-13 22:41

美國政府結束史上最長停擺後，華爾街主要指數周四 (13 日) 開盤走低，投資人正等待一系列延後發布的經濟數據，以判斷美國經濟動能與聯準會 (Fed) 未來的政策方向。市場持續消化政府重啟帶來的不確定性，加上近日美股呈現板塊輪動，使標普 500 與那斯達克回落，道瓊工業指數自前一日刷新高點後亦轉為下跌，美國公債殖利率同步走揚。

〈美股早盤〉美政府重啟後市場觀望 主要指數開低、美債殖利率走揚(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數跌逾 120 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌逾 260 點或近 1.1%，標普 500 指數跌近 0.7%，費城半導體指數跌逾 2.0%。

美國政府結束史上最長停擺後，市場情緒仍未完全穩定，投資人對利率前景的觀望情緒升溫，美股期貨周四出現小幅回落。標普 500 指數期貨下跌約 0.2%，反映市場早已將政府重啟的利多提前消化。歐洲股市終止連兩日創高走勢，美國公債殖利率則在 30 年期公債發售前全面走揚。美元走弱，金價連續第五日上漲。

近數周市場波動劇烈。先前因政府停擺導致經濟數據發布中斷，加上科技股估值偏高，使投資人需同時面對高漲後的修正壓力與數據「黑箱期」的不確定性。隨著政府恢復運作，市場正準備迎接更多波動，因為聯準會 (Fed) 的下一步仍無明確方向。

白宮表示，10 月非農就業報告及消費者物價指數 (CPI) 很可能無法如期公布。勞工統計局 (BLS) 預計未來幾天內公布其他延後數據的更新日程。在數據缺乏的環境下，資金市場目前押注 12 月降息的機率約為五五波。過去一周，市場押注多次大幅擺動，反映交易員一方面看到勞動市場轉弱與消費信心脆弱的訊號，另一方面仍需面對通膨尚未完全受控的風險。

Lombard Odier Investment Managers 宏觀與多重資產主管 Florian Ielpo 指出：「隨著 Fed 即將召開會議，鮑爾已提醒市場在解讀數據時必須格外謹慎，因此未來的就業與通膨發布恐令市場更加謹慎。」

科技股盤前表現與大盤同步，反映市場擔憂 AI 領漲行情可能過度延伸。近日資金明顯轉向防禦型與價值型股票，科技類股遭到獲利了結。美股七雄科技股表現分歧，輝達 (NVDA-US) 下跌約 0.7%，思科因上調 2026 年展望而大漲，迪士尼 (DIS-US) 則因營收未達預期而走低。

La Financiere de l’Echiquier 交易主管 David Kruk 表示：「市場正出現從今年漲幅領先族群轉向落後類股的輪動，這對整體市場來說是健康的，並不代表趨勢反轉。」

美國公債殖利率在全期限區間攀升，反映市場為即將湧現的新一批經濟數據提前調整部位。債市波動度指標 ICE BofA MOVE Index 近期觸及四年低點後反彈至一個月新高，凸顯市場預期未來幾天將出現更大幅度的波動。

BNY 市場策略主管 Bob Savage 則指出：「即使政府已經重啟，市場仍未感到明顯的寬慰，因為數據迷霧尚未散去。投資人傾向暫時觀望，不急著進場，把 12 月中視為風險調整的關鍵時點。」

截至台北時間周四（13 日）22 時許：

焦點個股：

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.43%，至每股 274.65 美元

星巴克 (SBUX-US) 早盤股價下跌 0.08%，至每股 87.19 美元

星巴克旗下約 550 家美國公司直營門市的工會員工，在周四公司一年一度的「紅杯日」(Red Cup Day) 促銷活動當天，發起一波無限期罷工浪潮。此次罷工被視為工會迄今為止規模最大的停工行動。

思科 (CSCO-US) 早盤股價上漲 4.67%，至每股 77.42 美元

路設備製造商思科周四盤前大漲 7.22%，此前公司上調了年度利潤和營收預期，原因是雲端需求強勁，以及人工智慧（AI）驅動的基礎設施開支。思科公布的第一季調整後每股盈餘（EPS）為 1 美元，高於 FactSet 分析師預期的 98 美分；營收則達到 148.8 億美元，同樣超越市場預期的 147.8 億美元。

今日關鍵經濟數據：

華爾街分析：

豐業銀行策略師表示，小型企業的獲利成長速度可望超過大型企業，且相對低廉的估值可能引發一波企業併購浪潮，進而推動小型股板塊上漲。標普 600 中小型股指數成分股公司第三季獲利可望成長 14%，將超過標準普爾 500 指數成長水準。