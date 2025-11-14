鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-14 00:30

綜合外媒周四 (13 日) 報導，白宮經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 表示，由於美國政府經歷數周的停擺，10 月失業率相關資料無法取得，導致本月的就業報告將缺少失業率這項關鍵指標。他強調，10 月的家庭調查 (Household Survey) 完全未執行，因此無法重建相關數據，該月失業率恐將成為永久空白。

美政府關門後遺症！10月失業率數據「永遠空白」(圖：REUTERS/TPG)

哈塞特周四接受《福斯新聞》節目《America’s Newsroom》訪問時指出：「10 月的家庭調查沒有進行，所以我們只能取得部分就業報告。我們會有新增就業人數，但不會有失業率資料，而這只會影響一個月。」

他補充說，失業率涉及家庭受訪者回溯特定周的就業狀態，無法在事後以電話或其他方式進行完整還原，因此「我們可能永遠無法確定 10 月失業率是多少」。

據了解，10 月就業報告原定於 11 月 7 日公布，但因美國政府停擺，自 10 月 1 日起聯邦統計機構的員工遭到無薪放假，數據收集工作完全終止。勞工統計局 (Bureau of Labor Statistics, BLS) 因此無法進行兩項構成就業報告的主要調查：企業調查 (用於產生非農就業數據) 可部分依賴企業自行回報，因此相對容易補齊；但家庭調查需逐戶致電詢問受訪者當周是否有工作、是否在求職或是否屬於勞動力，事後重建困難度極高。

哈塞特並提到，9 月的就業報告資料收集已在 10 月 1 日政府停擺前完成，因此該月報告有可能在下周公布。隨著川普簽署法案、政府於日前恢復運作後，各部會與統計機構正逐步恢復服務，BLS 預計將在近期公布更新後的發布時程，但目前尚未回覆相關詢問。

白宮新聞秘書李威特 (Karoline Leavitt) 日前則表示，10 月就業報告與 10 月消費者物價指數(CPI)「很可能永遠無法」公布，但她並未明確說明是否指整份報告或僅指部分統計項目。外媒指出，由於 10 月家庭調查並未執行，就業報告中的失業率、勞動參與率、勞動市場細項等指標均將缺漏，而這些資料通常是市場判斷美國勞動市場強弱的重要基準。