鉅亨網編譯段智恆 2025-11-14 01:00

美國政府在歷經 43 天的史上最長停擺後，於周四 (13 日) 正式恢復運作。然而，導致此次停擺的政治分歧並未消失，國會兩黨之間的僵局仍深深盤踞在華府，使得政府重啟後的運作前景依舊面臨不確定性。

43天停擺終於結束！但美國政治危機才剛開始？(圖：REUTERS/TPG)

此次停擺期間，超過百萬名聯邦員工遭遇薪資中斷、全國航班大規模取消、數千萬名低收入家庭的食物補助也受到衝擊，再度凸顯政府停擺對國家運作和民生安全的深遠影響。

‌



政府重啟但政治裂痕猶存 紓困條款有限

此次臨時支出法案並未解決導致停擺的根本問題，尤其是即將到期的健保補貼議題未列入協議，使得民主黨原先發動政府關門的訴求沒有獲得實質進展。外媒指出，該法案缺乏足以約束美國總統川普凍結部分預算的機制，而川普政府先前便多次挑戰國會在預算上的憲法權限，使未來的財政爭端仍存風險。

民主黨內部也因本次停擺顯現激烈分歧。自由派基層要求領導層更強硬對抗川普，但溫和派則認為在共和黨掌控兩院的情況下，民主黨可施展的策略有限。參議院民主黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 即使投票反對協議，仍遭部分黨內人士要求下台，突顯黨內壓力之大。

白宮表示，聯邦員工將從本周六起陸續收到補發薪資，所有相關款項最遲將於下周三 (19 日) 發放完成。聯邦人事管理局則要求各機構撤回在停擺期間發出的解雇通知，並在五天內恢復員工職位。

然而，這次停擺造成的「政治傷痕」遠未撫平，各界普遍憂心此輪重啟只是短暫喘息，因為本次法案僅確保政府運作至 1 月 30 日，明年初再度停擺的風險仍然存在。

兩黨互相指責 民調顯示責任分擔幾乎相當

停擺長達 43 天，對政治人物的聲望造成明顯負面影響。路透 / 益普索最新民調顯示，50% 的美國民眾認為共和黨應為停擺負責，47% 則歸咎民主黨，兩黨在民意中的責任幾乎難分軒輊。

民主黨人認為，此次停擺成功引發大眾對健保補貼議題的關注，並指出補貼取消將影響 2,400 萬名美國人，其中多數居住於共和黨控制的州。喬治亞州民主黨眾議員強森 (Hank Johnson) 表示：「這場戰鬥關乎美國人民的健康，我為我們能堅持這麼久感到驕傲。」不過民主黨最終並未獲得補貼延長的保證，只拿到共和黨承諾在參議院進行表決的程序性承諾，通過機會仍不明朗。

另一方面，共和黨內部也出現反思聲浪。中間派共和黨議員費茨派垂克 (Brian Fitzpatrick) 批評政府再度停擺「簡直瘋狂」，強調兩黨都應避免把政府關門當成政策談判工具，並呼籲立法禁止未來再發生此類情況。

航班恢復、補助重啟 經濟影響仍需時間修復

隨著政府重啟，美國航空運輸逐步回到正常軌道。此前因航空管制員缺勤導致的數千架航班取消問題開始緩解。農業部則表示，受停擺拖延的《補充營養援助計畫》(SNAP) 已陸續撥款，預計大多數州將在 24 小時內恢復完整補助，約 4,200 萬名低收入家庭不必再擔心糧食補助中斷。

此次停擺迫使數十萬名「必要人員」在無薪狀態下持續工作，另有大量「非必要人員」無法上班但同樣無薪。雖然 2019 年法律保障他們可獲補發薪資，但川普政府曾揚言扣留部分薪酬，引發不確定性。

川普也曾在停擺期間試圖裁撤數千名聯邦員工，以推動他所主張的政府瘦身規劃。據了解，這項行動目前因協議暫停到明年 1 月底，但川普仍朝著年底前削減約 30 萬名公務員的方向前進，聯邦文官體系規模將降至 220 萬人以下。