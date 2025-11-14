鉅亨網編譯段智恆 2025-11-14 00:00

通膨無上行意外 美債10年期殖利率還會升？《路透》最新調查這樣看(圖：REUTERS/TPG)

10 年期殖利率看小幅走升 市場通膨預期偏保守

‌



路透於 11 月 6 日至 13 日訪調超過 50 位債市策略師，結果顯示基準 10 年期殖利率目前約為 4.09%，預估 3 個月及 6 個月後將小幅升至 4.10%，一年後則可能上看 4.21%。這些中位數估值與上月調查幾乎相同，反映債市參與者對殖利率展望的觀點並未因政治因素或政府停擺而出現明顯變化。

值得注意的是，美國總統川普近期通過的新預算案預料將在未來十年帶來約 3 兆美元的額外舉債需求，但受訪專家指出，這波龐大供給預期目前仍未對殖利率造成明顯影響。多項市場定價指標，包括通膨保值公債 (TIPS) 的平衡通膨率，也顯示通膨預期低於今年稍早水準。

BlackRock Investment Institute 主管 Jean Boivin 表示，市場對短期數據反應過度是債市常見現象。他指出，近期市場可能過度依循通膨數據的短期走向，而較未反映長期可能升溫的通膨風險。他強調：「從短線角度押注市場最終會如何調整，通常不是有效策略，但隨著時間推移，市場確實會更忠實反映通膨預期。」

儘管市場通膨預期偏向溫和，Fed 注重的核心通膨指標仍接近 3%，連續四年高於 2% 目標。美國消費者對未來物價的預期亦保持相對高檔，使通膨前景仍是市場觀察重點。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯 (Susan Collins) 則提醒，通膨仍具韌性，這意味著未來降息步調需更加謹慎，特別是即將在 12 月 17 至 18 日召開的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議。

降息押注升溫 短端殖利率看跌、曲線恐再轉陡

依調查顯示，目前約 3.58% 的 2 年期公債殖利率，預料 3 個月後將降至 3.50%，6 個月後將回落至 3.40%。利率期貨價格仍反映市場預期 2026 年底前將降息 3 至 4 碼，但 FOMC 內部對降息時點仍存在明顯分歧。

在殖利率曲線走勢上，受訪的 34 名專家中有 26 名預期，殖利率曲線在明年 1 月底前將再度小幅走陡。花旗利率衍生品策略主管 Michael Chang 表示，市場仍需為「期限溢酬」(Term Premium) 上升預作準備。隨著美國財政部未來增加長天期券的發行量，殖利率可能在長端受到更大壓力。

Chang 指出，市場預期美國財政部將於明年 11 月展開的再融資會議 (Refunding) 宣布多項加碼發行計畫。他表示：「無論新增供給落在哪個部位，整體期限溢酬都將擴大。這意味著殖利率曲線可能變得更陡、長端殖利率將相對前端與中段更加疲弱。」