鉅亨網編譯段智恆 2025-11-13 20:00

荷蘭經濟部長卡雷曼斯 (Vincent Karremans) 周四 (13 日) 表示，荷蘭政府代表團將於下周初前往中國，與北京方面就半導體企業恩智浦 (NXPI-US) 分拆公司安世半導體 (Nexperia) 的貿易爭端展開新一輪協商，尋求能讓雙方接受的解方。

安世半導體爭議延燒 荷蘭派高層代表團下周赴北京協商(圖：REUTERS/TPG)

卡雷曼斯在聲明中指出：「來自我部會的高階官員代表團將啟程前往北京，持續推動達成一項各方都能接受的協議。」他並補充，他對中國近期放寬安世半導體晶片出口規定的動作表示歡迎，但政府仍需密切觀察，確認中國工廠的產品何時能全面恢復出貨。

關於安世半導體的地緣政治爭端在 9 月下旬引爆。安世半導體雖在荷蘭設立總部，但其母公司為中國的聞泰科技 (600745

-CN)。安世半導體主要生產車用與消費性電子所需的成熟製程晶片，年產量達數十億顆，是全球供應鏈的重要角色。

荷蘭政府以國安與技術外流疑慮為由，在 9 月接管公司關鍵決策權，等同對安世半導體採取「黃金股」式的監管。此舉引發北京強烈不滿，中國接著對安世半導體於中國境內工廠生產的產品實施出口限制，衝擊歐洲與全球汽車產業供應線，並加劇兩國之間的貿易緊張。

目前荷蘭政府仍握有對安世半導體重大策略決策的否決權，而中國方面則呼籲荷蘭的歐洲盟友向海牙政府施壓，要求其在談判過程中讓步，使相關管制得以鬆綁。

另一方面，荷蘭法院近日也裁定暫停公司前任執行長、聞泰科技創辦人的職務，理由是其管理行為遭到指控，相關調查仍在進行中。這項法律程序使安世半導體的治理議題再度受到外界關注。