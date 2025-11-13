蘋果和騰訊達成協議！微信小遊戲收費分潤抽成15%
鉅亨網編譯段智恆
《彭博》周四 (13 日) 援引知情人士消息報導，蘋果 (AAPL-US) 與中國科技巨頭騰訊 (00700-HK) 經過一年多的協商，雙方終於達成新合作，未來在微信小遊戲及應用程式中的付費項目，將由蘋果代收費用並抽取 15% 分潤。這項協議有望為蘋果打開新的中國市場營收來源，同時減輕騰訊面臨的營運壓力。
知情人士指出，談判過程長達一年以上。蘋果原先要求騰訊關閉開發者利用外部支付跳脫 30% 抽成的各種「規避途徑」，希望把小遊戲與應用程式內的收費項目納入 App Store 既有的分潤架構。如今雙方同意改以 15% 分潤方式合作，僅為蘋果對多數開發者收取 30% 費用的一半。
要符合 15% 方案，開發者必須遵守蘋果設定的部分軟體規範，其中也包含協助家長共享孩童年齡區間等要求。知情人士表示，相關規範將成為開發者接入蘋果支付系統的必要條件。截稿前，蘋果與騰訊官方對協議皆未回應置評。
微信作為中國最大社群平台，目前月活躍用戶高達 14.1 億人。小遊戲完全運作於微信內，已成為騰訊社群服務的重要收入來源之一。騰訊第三季社群網路收入達人民幣 323 億元，微信小遊戲貢獻其中相當比重。
騰訊去年 8 月曾透露，正與蘋果商討「具經濟可持續性」且「公平」的合作模式，讓蘋果得以分得小遊戲和應用銷售的部分營收。在協議敲定前，由於沒有正式機制，蘋果完全無法從相關交易中獲利。
近年在不同市場的監管壓力下，蘋果已逐步調整 App Store 的抽成模式，在部分地區開放替代支付、降低費率或為特定類型訂閱提供減免。此次與騰訊重新定義合作關係，被視為蘋果試圖在中國建立更穩定商業模式、修補與中國軟體生態互動的象徵，也可能成為未來中國其他數位內容銷售協議的參考範例。
