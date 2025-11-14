鉅亨網編譯段智恆 2025-11-14 01:30

根據《路透》報導，歐盟財長周四 (13 日) 在布魯塞爾達成協議，計畫自 2026 年起提前取消小額包裹關稅豁免制度，以加速阻止廉價中國電商商品大量湧入歐洲市場。此舉預料將直接衝擊主打低價直寄的跨境電商平台，包括 Shein、Temu、全球速賣通 (AliExpress) 等。相關提案尚需歐洲議會批准，雙方將展開後續協商。

歐盟出手了！Shein、Temu恐提前被課稅 低價包裹時代要結束？(圖：REUTERS/TPG)

歐盟加速取消小額豁免 2026 年上路成共識

‌



歐盟目前規定，低於 150 歐元的小額跨境包裹可免除關稅 (即「小額豁免」制度)。歐盟執委會原定 2028 年在整體海關改革中一併取消，但在歐洲市場面臨中國廉價商品競爭壓力升高後，執委會副主席塞夫柯維奇 (Maros Sefcovic) 建議將取消時程提前至 2026 年第一季，並以「簡化的臨時關稅費用」取代現行豁免。

財長們最終達成共識，決定「越快越好」在 2026 年啟動相關措施，包含取消豁免、加速查驗以及建立過渡性關稅費用制度。歐盟官員指出，行動加速是因歐洲企業長期反映市場被扭曲，零售商更要求盡快移除漏洞，避免市場遭外部低價商品大量侵蝕。

執委會文件顯示，2023 年進入歐盟的小額包裹高達 46 億件，較前一年翻倍，其中超過九成來自中國。塞夫科維奇表示：「歐洲零售產業一再強調，必須立刻移除這項造成競爭扭曲的豁免。」

各國與企業支持加速改革 國內處置費恐另成變數

丹麥、瑞典、德國與義大利等國皆支持此次協議，並認為取消豁免是增加市場公平性的必要措施。義大利時尚協會 Confindustria Moda 表示，對低於 150 歐元包裹課徵稅費，是「維持義大利紡織與服飾業生存的關鍵」。

而德國零售商 Zalando 及多國電商公協會也讚揚此舉，並呼籲加速立法程序，以免便宜中國包裹持續衝擊歐洲企業。

另一方面，部分歐盟會員國已開始研議自身的「包裹處理費」。羅馬尼亞提議對低價包裹收取 25 列伊 (約 5.7 美元) 費用，義大利亦計畫對低價商品課稅，以保護國內時尚業，但此舉也引發歐盟內部對「全歐不一致費用」的疑慮。

歐盟零售與批發協會 EuroCommerce 警告，各國各自推出費用將破壞單一市場運作，呼籲採取一致性方案。執委會提出 2 歐元的統一費率，但尚未敲定何時實施。

然而，市場人士質疑低額費用是否足以改變消費者行為。義大利郵政 (Poste Italiane) 執行長直言：「市場最終會重新調整…… 一兩歐元不會真正改變這些平台的吸引力。」

衝擊 Shein、Temu 機率高 中國包裹湧入加劇歐洲壓力

此次改革預料將最直接衝擊 Shein 與 Temu 等依靠大量低價直寄的跨境電商平台。據了解，大部分中國商品直接自工廠發貨寄往歐盟消費者，由於享有小額豁免，價格極具競爭力。

歐盟議會談判代表高汀克 (Dirk Gotink) 警告，小額包裹湧入速度超過過往紀錄：「我們收到的包裹數量已超過去年全年。黑色星期五與聖誕節即將到來，壓力只會更大。」