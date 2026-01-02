鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-02 15:40

南韓產業經貿研究院 (KIET) 發布最新報告示警，中國在半導體、機器人、自動駕駛三大核心領域已全面追趕南韓。儘管在記憶體晶片領域上仍有優勢，但南韓在 AI 晶片設計、自駕技術等系統半導體領域，中國憑藉成熟的產業鏈與研發實力實現反超，雙方產業競爭格局正發生歷史性逆轉。

KIET 報告根據《中國製造 2025》十大產業中跟南韓產業重疊領域進行比較分析，結果顯示中國半導體綜合競爭力與南韓持平。

‌



在晶片研發、成品製造等 8 項價值鏈評估中，中國在 4 項領先，且 30 個細項指標中，中國在 19 項 (63.3%) 佔優勢，尤其在性價比和基礎建設構面表現突出。

南韓成均館大學半導體綜合工學專業教授李佑根 (音譯) 指出，中國半導體產業潛力巨大，光本土晶片設計公司數量就已超過 3500 家，但南韓不到 150 家。

在機器人及自駕領域，中國優勢更為顯著。以 1-7 分評分，中國在自駕 (5.3 分)、機器人及電動車(5 分)、電池(4.8 分) 均領先南韓。

具體而言，中國自動駕駛在全鏈條技術 (AI 演算法、高精度地圖) 碾壓韓國，工業機器人除產品設計外，其餘環節則全面落後。更嚴峻的是，中國上月發布全球首個《電動車用固態電池標準》草案，搶先鎖定下一代技術標準，而南韓尚未實現該技術商用化。

KIET 中國研究組組長趙恩教警告：「兩國技術差距將持續擴大。」中國已完成《中國製造 2025》目標的 90%，正加速推動「中國標準 2035」戰略。

KIET 在報告中還呼籲南韓總統李在明以本周日 (4 日) 的中國行為契機，重構對中產業合作策略，務實調整技術競爭定位。