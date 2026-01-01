交車量連2年下滑、Q4大減16% 特斯拉正式交出電動車王頭銜

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2026-01-03 00:04

綜合外媒報導，特斯拉 (TSLA-US) 周五 (2 日) 公布 2025 年第 4 季及全年交車數據，全年交車量下滑 8.6% 至 164 萬輛，連續第二年出現年度下滑，正式讓出全球最大電動車製造商寶座給比亞迪。

特斯拉2025年交車量下滑8.6%，正式讓出全球電動車龍頭地位給中國比亞迪。

交車數據不如預期

特斯拉第 4 季交車量為 418,227 輛，較去年同期的 495,570 輛下滑 16%，未達華爾街預期的 42.6 萬輛。第 4 季產量為 434,358 輛，較去年同期的 459,445 輛下滑 5.5%。

全年來看，特斯拉 2025 年交車量已落後比亞迪 (002594-CN)(01211-HK) ，正式交出全球電動車王位，後者全年電動車銷售量成長 28% 至 226 萬輛。

歐洲市場大幅萎縮

歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 數據顯示，特斯拉在歐洲市場表現更加慘淡。2025 年前 11 個月，特斯拉在歐洲註冊量下滑 39%，而比亞迪在歐洲註冊量則暴增 240%。

分析師認為，部分原因來自馬斯克的爭議言論。馬斯克支持德國極右翼政黨 AfD、英國反穆斯林活動人士 Tommy Robinson，近期更呼籲廢除歐盟，引發歐美消費者抵制。

分析師下修預期

華爾街對特斯拉 2026 年銷售前景日益悲觀。2 年前分析師預測特斯拉 2026 年將交車超過 300 萬輛，如今平均預期已降至約 180 萬輛。

不過，部分分析師對特斯拉去年 10 月推出的平價版 Model Y 抱持樂觀。Canaccord Genuity 分析師表示，泰國、越南、巴西等新興市場電動車需求強勁，可能為特斯拉創造長期上漲空間。

特斯拉將於 1 月 28 日公布第四季財務業績。