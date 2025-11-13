鉅亨網編譯段智恆 2025-11-13 21:00

《路透》周四 (13 日) 報導，美國民主黨重量級參議員日前集體抨擊川普政府，原因是白宮在最新一輪與北京的談判中，同意將一項限制中國企業取得美國技術的規定延後一年。這群參議員警告，延宕政策恐削弱美國阻止中國取得先進技術的能力，形容此舉是「拱手讓出關鍵國安工具」。

把國安拿去換稀土？美國民主黨怒轟川普延後對中出口限令(圖：REUTERS/TPG)

民主黨籲恢復限制 警告削弱美國科技防線

根據《路透》取得的信函內容，參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer)、財政委員會主席魏登(Ron Wyden) 等多名民主黨參議員向川普發出正式警告，要求白宮立即恢復被延後的出口管制措施。他們在信中指出，延後限制規定不僅讓中國科技公司有機會重組架構、規避美方管制，也讓美國的先進運算技術落入不利國家之手。

這項原定於 9 月 29 日公布的規定，主要針對已遭制裁的中國企業。該規範旨在阻止這些企業透過旗下子公司取得美國原本禁止輸出的關鍵技術與設備。根據科技研究機構 WireScreen 的報告，該規定原本會使額外約 2 萬家中國企業被納入美國出口限制範圍。

民主黨參議員在信中表示，川普政府將這項規定延宕一年，等同重新打開一個「漏洞」，讓遭列黑名單的外國企業及其關聯公司，有整整一年時間重整持股結構，以躲避新規的限制。他們直言，這將使美國更難遏止技術被非法轉移至中國官方或其附屬機構。

這封信批評川普此舉「削弱美國國家安全」，並指出延後管制的決策「將使美國製造的先進科技更容易協助中國的戰略目標，而非我們自己的。」

延後一年交換中國稀土政策讓步 白宮遭兩黨鷹派施壓

川普政府是在與中國領導人習近平的談判中，同意將此出口限制措施延後一年，作為換取北京同步暫緩其對稀土礦出口的限制措施。稀土金屬是製造各類高科技產品的關鍵原料，而全球供應鏈近乎被中國壟斷。北京上月宣布暫停相關出口限制，期限同樣為一年。

儘管白宮將此視為雙方緩和貿易緊張的成果，但美國國會內的對中鷹派人士，不分黨派皆對延後限制一事表達關切。民主黨議員在信中批評，川普頻繁以談判換取短期政治成果，卻「拿國安作籌碼」，形容這是他一貫「以快速握手協議彌補自身貿易戰後果」的模式。

信中寫道：「我們敦促你重新考慮這項錯誤的策略，確保美國出口管制不再被當成交易籌碼。」

截稿前，白宮與負責出口管制事務的商務部並未立即回應外媒置評請求。