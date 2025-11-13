鉅亨網編譯段智恆 2025-11-13 20:26

中芯國際 (00981-HK) 周四 (13 日) 公布第三季財報，獲利與營收皆優於市場預期，且在晶片需求穩健帶動下，該季營收成長觸及公司原先預測區間上緣。市場解讀，中國半導體產能持續受到政策支持，加上部分高階晶片供應受限，使中芯的訂單能見度提升。

〈財報〉需求強勁！中芯國際Q3淨利年增近3成 Q4展望持穩向上(圖：REUTERS/TPG)

根據公司公布的數據，第三季淨利達 1.918 億美元，較去年同期成長 29%，表現優於 FactSet 調查分析師預估的 1.612 億美元；營收則年增 9.7% 至 23.8 億美元，略高於市場預期的 23.5 億美元，也突破中芯先前預估季增 5% 至 7% 的目標區間，較上一季的 22.1 億美元明顯增加。

中芯並指出，當季類比晶片需求強勁，包括手機快充與電源管理等用途，使國產類比晶片廠商快速搶占外國競爭者市占，帶動代工需求。聯席執行長趙海軍先前已透露，產能至少至 10 月前仍難以完全滿足客戶需求。

展望本季，中芯預估營收可望再季增最多 2%，毛利率則落在 18% 至 20% 區間。

不過，中國在高階晶片自製上的瓶頸依舊存在。美國券商 Jefferies 分析指出，中芯雖持續推進先進製程，但在缺乏先進設備的前提下，生產 7 奈米晶片仍面臨挑戰，這仍是中國希望降低對輝達 (NVDA-US) 依賴的重要障礙。

在半導體供應緊俏下，中國政策面持續強化對國產晶片的支持力道。《華爾街日報》(WSJ) 稍早報導，因高階晶片需求強勁、供應緊縮，北京當局已開始介入分配中芯部分產能，以確保重要需求被優先滿足。