鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-03 04:16

根據《CNBC》周五 (2 日) 報導，馬斯克旗下的 SpaceX 打算公開上市，投資人期待搶進這檔預期將創下史上最大 IPO 紀錄的股票。

馬斯克SpaceX有望創史上最大IPO，成2026年市場焦點。(圖:Shutterstock)

馬斯克上月底表示，SpaceX 預計今年上市計劃的報導「屬實」。多家媒體報導，SpaceX 的估值已推升至約 8000 億美元。

估值上看 1.5 兆美元

據報導，SpaceX 公開上市時估值可望達到約 1.5 兆美元，將超越 2019 年沙烏地阿美石油公司創下的 IPO 紀錄。

華爾街大咖已開始以私人投資者身份力挺 SpaceX。Baron Capital 的 Ron Baron 表示，個人投資約四分之一都押在這家公司。此外，SpaceX 也是 Baron Partners Fund 的最大持股之一，同時是木頭姐 Cathie Wood 管理的 ARK 創投基金最大持股。

根據投行 Jefferies 資料，SpaceX 在低軌道 (LEO) 衛星市場展現領導地位。SpaceX 去年第 4 季進行低軌道相關發射共 971 次，較上季增加逾 30%，較去年同期增加約 70%。該公司 2025 年發射超過 3200 顆衛星，刷新年度紀錄，較 2024 年增加逾 60%。

分析師 Kevin Lin 告訴客戶，SpaceX 的發射量正在「加速」，而競爭對手亞馬遜 (AMZN-US) 的低軌道衛星計劃儘管進入穩定發射階段，但仍「落後」於 SpaceX。亞馬遜去年 11 月表示，企業可以測試其衛星計劃的新品牌「Leo」(原名 Project Kuiper)，試圖在衛星上網市場追趕馬斯克的 Starlink。

Lin 表示，預期各家公司發射總數將在近期創下歷史新高。

太空資料中心商機大

SpaceX 前景光明還有另一個原因：資料中心。

Lin 指出，科技大亨尋求建設基礎設施來支撐 AI 熱潮，越來越關注 SpaceX 這類能將資料中心送上太空的公司。這位分析師補充，太空資料中心預期將「推動」LEO 領域的總市場規模。

Lin 告訴客戶：「為因應 AI 算力需求激增和地球能源瓶頸，太空資料中心話題開始受到關注。」

不過，德意志銀行分析師 Edison Yu 表示，要有效在太空建置資料中心，仍有關鍵問題需要解決。但 Yu 說，看到 Google(GOOGL-US) 和 OpenAI 等公司也在研究這件事，讓他「受到鼓舞」。Yu 上月在給客戶的報告中寫道：「要讓這成為可行事業顯然有技術挑戰，但這些似乎是工程限制而非物理限制。」

馬斯克財富可望再增

豐厚的 SpaceX IPO 可能進一步推升馬斯克財富。特斯拉 (TSLA-US) 股東去年批准了馬斯克備受爭議的 1 兆美元薪酬方案，但該公司周五公布的第 4 季交車數據不如預期，並失去全球電動車銷售王座。