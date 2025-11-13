鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-11-13 20:40

星巴克 (SBUX-US) 旗下約 550 家美國公司直營門市的工會員工，在周四 (13 日) 公司一年一度的「紅杯日」(Red Cup Day) 促銷活動當天，發起一波無限期罷工浪潮。此次罷工被視為工會迄今為止規模最大的停工行動。

星巴克工會發動無限期罷工 波及至少40城市(圖:shutterstock)

根據工會表示，此次抗議行動在至少 40 個城市展開，包括紐約市、達拉斯、明尼亞波利斯、費城以及星巴克總部所在地西雅圖。罷工預計有超過 1,000 名咖啡師參與，涉及超過 65 家門市。

工會威脅稱，若星巴克未能達成公平的工會合約並解決不公平勞動行為指控，他們準備升級罷工行動，使之成為「公司歷史上規模最大、持續時間最長的罷工」。

此次罷工旨在向這家咖啡連鎖巨頭施加壓力，工會指責星巴克拒絕公平談判，導致自 2021 年底員工開始投票成立工會以來，至今仍未能確保集體談判協議。工會的核心訴求包括爭取改善工作時長、提高薪資，並解決針對星巴克提出的數百項不公平勞動行為指控。

儘管雙方在今年 2 月曾進入調解階段，但在去年底談判破裂後，至今尚未展開積極協商。今年 4 月，數百名咖啡師代表投票否決了星巴克提出的經濟方案。工會認為，該方案保障的年加薪幅度僅為至少 2%，且未能確保員工獲得足夠工時以符合福利資格，因此並不足夠。

星巴克否認有不當行為，並反控工會是退出談判桌的一方。星巴克發言人 Jaci Anderson 表示，公司對工會號召罷工而非重返談判桌感到失望。

星巴克強調，他們提供「零售業中最優質的工作」，小時工的平均薪資與福利總計超過每小時 30 美元。星巴克首席夥伴官 Sara Kelly 指出，公司數月來一直與工會真誠合作，並已就完整合約條款達成了 30 多項臨時協議。星巴克方面表示，他們已多次邀請工會重返談判，並相信雙方能迅速達成合理協議。

工會發言人 Michelle Eisen 堅稱：「沒有合約，就沒有咖啡」不僅是句口號，更是承諾持續干擾星巴克的營運與利潤，直到爭取到公平合約與停止不公平勞動行為為止。