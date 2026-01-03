鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-03 06:52

據《CNBC》報導，美股晶片製造類股在 2026 年開局大漲，投資人持續湧入這個由人工智慧 (AI) 熱潮帶動、連續又一年走強的產業。

美光 (Micron Technology)(MU-US) 與荷蘭晶片設備商艾司摩爾 (ASML-US) 在新年首個交易日分別大漲 10% 與 7%。科林研發 (Lam Research)(LRCX-US) 勁揚 8%，英特爾 (Intel)(INTC-US) 上漲超過 6%，邁威爾科技 (Marvell Technology)(MRVL-US) 上揚 5%。

超微 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US) 與輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 分別上漲約 4% 與 1%。在 2025 年，AMD 股價累計大漲 77%，輝達則上漲 39%。

晶片股在 2025 年持續受惠於 AI 建設浪潮。亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US)、Google(GOOGL-US) 等大型雲端服務商大手筆投資，支撐資料中心的強勁需求。

儘管市場對 AI 估值偏高及這波交易能否長久存有疑慮，該產業仍在去年寫下連續第三年的漲勢。

近幾個月來，隨著晶片與 AI 題材大幅上漲，投資人對 AI 泡沫的擔憂升溫。以電影《大賣空》(Big Short) 聞名的投資人貝瑞 (Michael Burry) 在 11 月揭露，他已建立對輝達與 AI 概念股 Palantir(PLTR-US) 的放空部位，之後更抨擊超大型雲端業者「人為墊高」獲利表現。