鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-02 22:16

《華爾街日報》周五 (2 日) 點名 2026 年值得關注的六大政治焦點，距離美國期中選舉還有 44 周，而川普政府正面臨共和黨內團結的挑戰。

一、經濟

《華爾街日報》分析，共和黨、民主黨都同意「經濟」將成為今年選民投票動機。儘管美國去年第 3 季經濟成長強勁，白宮預期 2025 年通過的減稅法案帶來的效益將大幅提振經濟，但搖擺不定的勞動市場能否站穩腳步仍是關鍵。

二、重劃選區

多州正推動罕見的十年中期重劃選區，若期中選舉結果膠著，這可能決定 2027 年後誰掌控眾議院。

三、投票規則

美國總統川普長期推動阻止郵寄投票並限制提前投票。隨著期中選舉臨近，各州投票規則變化備受關注。

四、民主黨

民主黨目前技術上既沒有領袖，也沒有統一訊息。分析質疑，民主黨 2026 年還能靠「負擔得起」這個口號打多少次，並期望產生神奇效果？另外，明尼蘇達州醫療補助醜聞是否會進一步擴大？

五、共和黨

共和黨內部目前出現異常激烈的內鬥，促使副總統范斯 (JD Vance) 呼籲團結。該黨既處於川普時代，也在關注後川普時代，兩個時代能否同時存在？

六、愛國主義時刻