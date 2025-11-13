對決OpenAI！Anthropic砸500億美元建美國AI資料中心
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國人工智慧 (AI) 新創 Anthropic 周三 (12 日) 宣布，將投入 500 億美元在美國興建 AI 資料中心，首波基地選在德州與紐約，預計 2026 年陸續啟用。這項大型基礎建設計畫標誌著該公司正式從雲端合作模式邁向自主資料中心營運，並在美國政府強調「AI 主權」與科技基礎建設安全的政策氛圍下，成為推動國內 AI 運算能量的重要新力。
Anthropic 表示，該計畫由英國 AI 雲端服務商 Fluidstack 共同開發，將創造約 800 個長期職缺與超過 2,000 個建設職位。Fluidstack 將提供「數 GW 等級」的電力供應，協助 Anthropic 在短時間內完成高能耗 AI 運算基地的建置。該公司強調，這些設施將支援企業級 AI 應用與前沿研究，為 AI 推動科學突破與經濟成長奠定基礎。
Anthropic 執行長阿莫戴 (Dario Amodei) 表示：「我們正接近能以 AI 加速科學發現、解決過去無法克服的複雜問題的時代。要實現這樣的潛力，必須擁有能支撐持續創新的運算基礎建設，而這些新基地正是我們邁向那個未來的關鍵。」
該專案被視為 Anthropic 與競爭對手 OpenAI 之間的基礎設施戰。OpenAI 先前已宣布斥資逾 5000 億美元打造「Stargate」資料中心計畫，並擴展至全球多地，同時與輝達 (NVDA-US)、博通 (AVGO-US)、甲骨文 (ORCL-US)、微軟 (MSFT-US)、Google(GOOGL-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 簽署長期供應協議。
外界對此龐大投資規模看法不一，有分析人士擔憂美國電網與能源產能是否足以支撐如此規模的 AI 擴張。
相較之下，Anthropic 雖規模較小，但近年成長迅速，已成為美國 AI 生態中最具潛力的挑戰者之一。該公司 2021 年由多名前 OpenAI 員工創立，以安全與可靠性為核心定位，旗下 AI 聊天機器人 Claude 在金融、醫療與開發領域快速獲得企業採用，目前已擁有超過 30 萬家商業客戶。
Anthropic 今年 9 月完成 130 億美元募資，估值達 1,830 億美元，主要投資者包括 Google 與亞馬遜。根據內部預測，該公司有望在 2028 年達成損益兩平，遠早於 OpenAI。
為支撐 AI 需求快速成長，亞馬遜已在印第安納州為 Anthropic 建設面積達 1,200 英畝、投資額達 110 億美元的專屬資料中心園區，現已啟用。Anthropic 並擴大與 Google 的運算合作，新增數百億美元的雲端投資。
美國政府近期正討論是否透過《晶片法案》(CHIPS) 擴大對 AI 資料中心與電力設備的稅收優惠。外界認為，Anthropic 此舉不僅強化其在 AI 硬體領域的布局，也回應了政策層面對國內 AI 運算自主能量的期待。
