鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-30 16:10

在人工智慧 (AI) 爆炸性成長帶動下，全球最大半導體公司 2025 年合計已創造逾 4000 億美元營收，寫下晶片產業史上最強一年，專家預估 2026 年規模可望再創新高。但這波被形容為「永不滿足」的運算需求，也帶來一連串挑戰，從關鍵零組件短缺，到 AI 公司能否擁有穩定的獲利，都讓人感到不安。

從「訓練」轉向「推論」

輝達上周與新創晶片公司 Groq 簽署一筆高達 200 億美元的授權協議。這是一家專注於加速 AI「推論」運算的公司，也就是訓練完成的模型即時回應使用者指令的過程。

隨著 AI 競賽從「訓練」轉向「推論」，科技巨頭正在比賽誰能提供速度最快、成本最低的推論能力。Bernstein 分析師說：「推論工作負載更加多元，可能為產業競爭開啟新的戰場。」

資料中心營運商、AI 實驗室與企業客戶，仍在大舉搶購輝達最新的 H200 與 B200 GPU 晶片。然而在此同時，Google 愈來愈成熟的自研 TPU 晶片，以亞馬遜的 Trainium 與 Inferentia 晶片，正持續搶走客戶。OpenAI 之類的軟體商，則與博通 (Broadcom)(AVGO-US) 等客製化晶片設計商合作，自行開發晶片。

成立已逾 50 年的超微 (AMD-US)，也預定在 2026 年推出 GPU，首度對輝達 AI 處理器帶來的重大挑戰。

2026 年晶片業營收再創紀錄

微軟 10 月表示，未來兩年將把資料中心規模擴大一倍。

分析師認為，這意味著晶片業者在 2026 年的營收成長，甚至有望超越 2025 年。

從大趨勢來看，晶片股有望再交出創紀錄的一年。

高盛 (Goldman Sachs) 預估，光是輝達一家公司，在 2026 日曆年就可賣出 3830 億美元的 GPU 與其他硬體，相當於年增 78%。

FactSet 調查的分析師則預估，輝達、英特爾 (INTC-US)、博通(Broadcom)(AVGO-US)、超微(AMD-US) 與高通 (QCOM-US) 合計營收將突破 5380 億美元，這還沒把 Google TPU 與亞馬遜自研晶片的收入算進來。

設備、電力、記憶體，什麼都缺

不過，2026 年同樣可能迎來前所未見的挑戰。資料中心正在大興土木階段，卻受制於變壓器、燃氣渦輪等設備短缺，同時也面臨電力供應不足的問題。

另一個重大瓶頸，來自 AI 資料中心伺服器所需零組件的全球性短缺，例如某些晶片必須使用的超薄矽基板，以及負責資料傳輸與儲存的記憶體晶片。

在資料中心快速擴建、推論需求升溫的情況下，高頻寬記憶體 (HBM) 的需求正在急速攀升。比起主要受制於處理器算力的 AI 訓練，AI 推論更容易受到記憶體的限制。

美光 (MU-US) 商務長 Sumit Sadana 表示：「我們嚴重無法滿足客戶需求，而且這種狀況還會持續一段時間。」

美光今年股價已上漲 229%，與三星、SK 海力士等記憶體同業一樣，成為供應吃緊的主要受惠者。雖然業者得以調漲價格並擴大資本支出，但興建無塵室與晶圓廠需要時間，代表短期內難以完全補上缺口。

靠什麼支撐榮景？

市場也開始質疑，支撐這波資料中心建設的融資能否長期持續，OpenAI 等大客戶又是否能持續快速募集到資金，以跟上瘋狂的晶片採購節奏。

在投資人已習慣單季爆發式成長的情況下，任何放緩跡象都足以引發波動。

今年秋天 AI 概念股曾經一度遭到拋售，大型晶片設計商也無法倖免，原因正是出於對 AI 基建資金穩定度的擔憂。

資料中心建設潮很大一部分由 OpenAI 帶動，該公司已和亞馬遜、微軟 (MSFT-US)、甲骨文(ORCL-US) 等簽有數十億美元的運算合約。雲端巨頭雖然承諾 2026 年持續擴建，但部分分析師認為，這波榮景可能在 2027 年降溫。

DA Davidson 分析師 Gil Luria 說：「2026 年有可能是高峰。如果到了 3 月底，市場仍沒看到 OpenAI 籌到 1000 億美元，投資人可能就會踩煞車。」

隨著更多晶片商投入 AI 產品，獲利率壓力也逐漸浮現。例如，博通不久前雖然公布了創紀錄的單季營收，股價仍下挫，反映投資人擔憂高毛利產品線未來成長恐趨緩。