鉅亨網編譯莊閔棻 2025-12-30 15:40

ChatGPT 開發商 OpenAI 近日公開招聘「應變準備主管」（Head of Preparedness），開出高達 55.5 萬美元年薪，另加股票報酬的優渥條件。然而，多名科技產業觀察人士指出，這項 OpenAI 招聘計畫恐怕比外界想像中更難找到真正合適的人選。

OpenAI高薪招聘「應變準備主管」恐難招到人？專家：根本是「不可能的工作」。(圖：Shutterstock)

根據《Business Insider》報導，應變準備主管的核心職責，是在 AI 安全風險控管與執行長奧特曼（Sam Altman）快速推進產品的決策風格之間取得平衡。

隨著 OpenAI 商業化腳步加快，這個角色的重要性也持續升高。

今年以來，OpenAI 已密集推出多項新產品與功能，包括 Sora 2 影片生成應用、ChatGPT 的即時結帳功能、新一代 AI 模型、開發者工具，以及更進階的代理型 AI 功能。

加拿大滑鐵盧大學電腦科學學院研究教授 Maura Grossman 直言，應變準備主管幾乎是一份「不可能的工作」。

她指出，擔任此職的人勢必得在某些關鍵時刻告訴奧特曼「應該放慢腳步」，甚至明確指出某些目標不該被實現，「這就像把一顆石頭推上陡峭的山坡」。

奧特曼本人也未淡化這份工作的高壓性質。他日前在社群平台 X 上坦言：「這將是一份壓力極大的工作，你幾乎會立刻面臨嚴峻挑戰。」

即便如此，對合適的人選而言，這仍可能是一項夢寐以求的職涯機會。

OpenAI 已對全球用戶生活產生深遠影響，而超過 50 萬美元的年薪水準，也符合當前頂尖 AI 人才在市場上的行情。

誰適合 OpenAI 的應變準備主管？

值得注意的是，OpenAI 在這次招聘應變準備主管的職缺說明中，並未列出常見的門檻條件，例如特定學歷或最低年資。

公司僅指出，若具備帶領技術團隊的經驗，能在高度不確定情境下做出關鍵技術判斷，並能協調不同利害關係人在 AI 安全議題上的立場，將「可能非常適合」這個角色。

此外，OpenAI 也點名，應徵者若在機器學習、AI 安全、模型評估、資安或相關風險管理領域具備深厚技術背景，將更有機會勝任這項職務。

OpenAI 前任應變準備主管 Aleksander Madry 已於 2024 年 7 月轉任公司內部其他職務，留下安全系統團隊的關鍵空缺。

該團隊主要負責 AI 模型評估、安全框架建置與防護機制設計，是 OpenAI 內部重要的風險控管單位。

多倫多都會大學數位媒體教授 Richard Lachman 認為，雖然 Madry 具備學術背景，但 OpenAI 接下來更可能尋找一位具備實戰經驗的科技產業高層。

他指出，學界背景的人通常較為謹慎、風險趨避，未必符合 OpenAI 在高速成長階段的實際需求。

Lachman 預期，OpenAI 希望找到一位既能維護公司在 AI 安全議題上的公共形象，又不會拖慢產品創新與商業成長步伐的人選。

他強調：「這並不是一個只會說『是』的人，而是一個能與公司品牌與策略保持一致的角色。」

OpenAI AI 安全策略引發爭議

近年來，OpenAI 的 AI 安全策略也在內部引發爭議，已有多名早期核心員工離職，其中包括前安全團隊負責人。

此外，公司也面臨多起訴訟，有指控指出其技術可能加深使用者的妄想，或引發其他有害行為。

今年 10 月，OpenAI 亦坦承，部分 ChatGPT 使用者出現潛在心理健康問題跡象。