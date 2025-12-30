鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-30 14:10

Yahoo Finance 報導，人工智慧 (AI) 投資題材的下一個階段，重點已不再只是追逐最炙手可熱的明星個股，而是關乎公司成長性與「能否存活」。

Winthrop Capital Management 投資長 Adam Coons 說：「我絕對不會只押輝達 (NVDA-US)。我們偏好採取『槓鈴式』配置，搭配像 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 這類大型雲端巨頭，因為這類公司讓人更有安全感，AI 只是進一步強化本來就運作良好的既有商業模式。」

槓鈴策略

所謂的「槓鈴策略」(barbell)，呼應市場對「單一題材公司」日益增長的質疑。在 Coons 看來，這點正適用於輝達、CoreWeave(CRWV-US) 與 Palantir(PLTR-US) 等幾乎完全仰賴當前這波 AI 硬體熱潮的公司。

Coons 認為，儘管這幾檔明星個股帶動大盤上漲，但目前的估值已經高到幾乎沒有「安全邊際」。他指出，當股價已被定價到近乎完美，只要獲利稍微不如預期，就可能引發災難性修正。

他強調：「部位規模一定要控制。」

他建議把投資組合的核心放在 Alphabet 與微軟 (MSFT-US) 這類「超大型雲端服務商」，藉此以更多元的現金流參與 AI 題材。這些公司不只是 AI 概念股，同時也是廣告與軟體巨擘，AI 只是用來優化原本就成功的業務。

資安股未來成長可期

如果槓鈴策略的一端是大型科技股，另一端就是「成長性」，而這部分可從支撐 AI 系統運作與安全的基礎設施中找到。

Coons 指出：「在產業鏈下游，我們偏好那些會因整體 AI 發展而持續受惠的領域，對我們來說就是資安，因為資安只會愈來愈重要。」

Coons 也指出，AI 發展愈快，駭客風險也隨之升高。這代表資安並非可有可無的支出，而是數位時代必須支付的「稅金」。相較於 GPU 需求的劇烈波動，資安防護的需求更具可預測性。

不過，資安產業並非毫無風險。CrowdStrike 在 2024 年 7 月曾因一次錯誤的軟體更新，引發全球 IT 系統大當機，約 850 萬台設備出現「藍畫面」，影響範圍涵蓋航空公司、醫院與銀行。

Coons 表示，2026 年投資布局的最後一塊拼圖，是嚴格的部位控管。他建議可以建立一籃子高信心、但規模較小的個股，例如他看好可作為 AI 訓練資料來源的 Reddit(RDDT-US)，但前提是必須把部位維持在低比例。

在 Coons 看來，一般投資人應避免試圖尋找「下一檔輝達」。最容易賺的那一段已經過去，2026 年的致勝關鍵，在於押注掌握平台的科技巨頭，以及保護資料安全的專業公司。

邁威爾具連網優勢

Tematica Research 投資長 Chris Versace 則認為，邁威爾 (Marvell Technology)(MRVL-US) 與 Arista Networks(ANET-US)將是 AI 革命的下一個關鍵受惠者。

Versace 指出，資料中心的龐大投資正引發「網路壅塞」問題。隨著 AI 使用量爆發，晶片之間的連線能力，正成為新的瓶頸。