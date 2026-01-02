鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-02 14:30

電子連接線束大廠信邦 (3023-TW) 今 (2) 日公告去年 12 月營收為 26.3 億元，月增 3.13%、年減 0.88%；第四季營收 77.48 億元，季增 1.94%、年減 7.1%；累計 2025 年營收 313.36 億元，年減 5.67%。

展望今年，信邦表示，無人機、人形機器及自動化設備等連接線組將陸續導入試產、半導體設備需求持續增加，另外，AI 伺服器帶動液冷散熱設備需求，散熱模擬器產品即將完成，都帶動今年度營運成長，並可望超越 2024 年營收的歷史高點。

信邦指出，去年 12 月營收較 11 月成長，主要係汽車及綠能等產業，受惠客戶端需求增加及新案備貨需求，分別月增 17.05%、21.15%；MAGIC 五大產業 2025 全年來看，醫療及健康照護成長 2.51%、汽車成長 3.73%、綠能減少 24.57%、工業應用減少 0.30%、通訊及電子週邊減少 0.39%。