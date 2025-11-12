鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-12 13:10

摩根士丹利 (下稱大摩)(MS-US) 最新表示，一場由 AI 驅動的記憶體「超級週期」已正式降臨，其強度、邏輯與持續性均遠超過以往任何一輪行情。

漲勢不止！大摩升三星SK海力士股票目標價：AI「永動機」發威 記憶體價格高點遠未到（圖：Shutterstock）

報告指出，本輪週期核心變數在於需求端的徹底重構，不再是傳統價格敏感型客戶主導，而是 AI 資料中心與雲端服務商為建構算力基礎設施展開的「軍備競賽」。對這些客戶而言，記憶體是支撐 AI 推理與訓練的戰略「必需品」，價格敏感度被降至最低，加上 HBM 生產持續排擠傳統 DRAM 產能，記憶體供需格局迅速失衡。

價格層面的訊號尤為強烈。根據大摩通路調查，今年第四季伺服器 DRAM 合約報價已飆漲近 70%，遠超先前 30% 的預期，DDR5(16Gb) 現貨價格更暴漲 336%，從 9 月 7.5 美元跳升至目前的 20.90 美元，DDR4 合約價也漲了 50%。

目前客戶幾乎別無選擇，擔心價格進一步上漲且供應受限，接受高價已成必然。

NAND 市場同樣陷入嚴重缺貨。作為 AI 運算與視訊儲存的關鍵組件，3D NAND 晶圓 (TLC/QLC) 價格預計將季增 65-70%，以應對產能瓶頸，企業級 SSD 需求更將在 2026 年年增近 50%，三星等廠商因製程限制，出貨量增長受限，進一步加劇缺貨。

更關鍵的是，供應商首次掌握「史無前例的定價權」。大摩指出，目前伺服器 DRAM 定價雖已達 1 美元 / Gb，但仍低於 2018 年雲端週期高點 1.25 美元 / Gb，而 AI 基礎設施的規模投入與超大規模客戶的長期需求，將推動本輪價格峰值超越歷史高點。

記憶體週期通常持續 4 到 6 季，但此輪獲利復甦遠超市場預期。分析師指出，市場對通用記憶體定價的樂觀情緒滯後，而實際上，AI 驅動的記憶體需求成長將支撐廠商本益比遠超歷史高點。

因此，大摩維持對 SK 海力士與三星電子的「增持」評級，稱兩者獲利將大幅超出預期，對兩家公司 2026-2027 年的獲利預測，較市場預期分別高出 31-48% 以及 38-51%。

大摩在研究報告中總結，這是「週期性獲利復甦疊加估值倍數擴張」的罕見機會。AI 相關資本支出擴大，將持續推高記憶體在 IT 總支出中的佔比，為掌握定價權的記憶體廠商創造長期價值。