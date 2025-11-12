鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-12 15:20

外媒最新報導指出，全球 AI 基礎設施建設若想在 2030 年前實現每年 10% 回報率，AI 產業每年需創造約 6500 億美元 (約 20.3 兆台幣) 收入。

恐重蹈電信業覆轍！小摩：AI要實現10%年報酬率 每年必須創造逾20兆收入（圖：Shutterstock）

科技媒體《Tom"s Hardware》周三 (12 日) 引述摩根大通(下稱小摩)(JPM-US) 研報報導，6500 億美元相當於全球 15 億 iPhone 活躍用戶每人每月支付 34.72 美元 (約 1085 台幣)，或是全球 3 億 Netflix 訂閱用戶每人「永久」支付 180 元美元 (約 5626 台幣)。

儘管收入將由個人、企業與政府共同分攤，但消費者對 AI PC、AI 手機的實際用途仍存疑慮，要持續賺到這一數額的錢並非易事。

小摩在報告中警告，AI 成長恐重蹈電信業覆轍。當年電信業投入龐大資金建造光纖，收入成長遠落後於投資，大量資金「打水漂」。

目前，OpenAI、Anthropic 等重量級公司雖有百億美元營收目標，卻未轉化為穩定淨利潤，產業獲利模式仍待驗證。

除了成長不如預期的風險外，AI 產業還面臨兩大危機。一是「算力過剩」，OpenAI 執行長奧特曼擔憂，數十億美元建成的資料中心恐因缺乏應用需求而閒置；二是「AI 泡沫」破裂。英特爾前執行長基辛格指出，企業尚未從 AI 中獲得實質收益，若泡沫破滅將波及整個市場。