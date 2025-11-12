恐重蹈電信業覆轍！小摩：AI要實現10%年報酬率 每年必須創造逾20兆收入
鉅亨網編譯陳韋廷
外媒最新報導指出，全球 AI 基礎設施建設若想在 2030 年前實現每年 10% 回報率，AI 產業每年需創造約 6500 億美元 (約 20.3 兆台幣) 收入。
科技媒體《Tom"s Hardware》周三 (12 日) 引述摩根大通(下稱小摩)(JPM-US) 研報報導，6500 億美元相當於全球 15 億 iPhone 活躍用戶每人每月支付 34.72 美元 (約 1085 台幣)，或是全球 3 億 Netflix 訂閱用戶每人「永久」支付 180 元美元 (約 5626 台幣)。
儘管收入將由個人、企業與政府共同分攤，但消費者對 AI PC、AI 手機的實際用途仍存疑慮，要持續賺到這一數額的錢並非易事。
小摩在報告中警告，AI 成長恐重蹈電信業覆轍。當年電信業投入龐大資金建造光纖，收入成長遠落後於投資，大量資金「打水漂」。
目前，OpenAI、Anthropic 等重量級公司雖有百億美元營收目標，卻未轉化為穩定淨利潤，產業獲利模式仍待驗證。
除了成長不如預期的風險外，AI 產業還面臨兩大危機。一是「算力過剩」，OpenAI 執行長奧特曼擔憂，數十億美元建成的資料中心恐因缺乏應用需求而閒置；二是「AI 泡沫」破裂。英特爾前執行長基辛格指出，企業尚未從 AI 中獲得實質收益，若泡沫破滅將波及整個市場。
儘管報告揭示了重重風險，小摩並非完全悲觀。報告總結，無論產業未來走向如何，AI 生態系統「贏家通吃」的本質將持續。這意味著，在這場資本與技術的豪賭中，即便不發生整體性的崩盤，也注定會有一群「慘烈的失敗者」與少數「輝煌的勝利者」並存。
延伸閱讀
- AI投資藏定時炸彈！大賣空本尊與華爾街傳奇空頭齊示警
- AI需求長線爆發！超微開出五年成長藍圖 股價盤後飆近5%
- 奧特曼：OpenAI沒有也不希望政府為AI紓困！今年底年化營收將達200億美元
- 一週內兩度調升！蘋果再獲小摩調升目標價至305美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇