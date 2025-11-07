中國電動車產業狹成本與技術優勢 在新興市場大舉擴增影響力

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-07 22:45

《金融時報》周五 (7 日) 報導指出，中國正穩步成為全球綠能技術的領導者。專家分析，這波低成本技術輸出，可能改寫發展中國家的能源政策布局，並重塑全球汽車產業版圖。

中國電動車車廠與供應鏈積極滲透新興市場。(圖:Shutterstock)

中國雖非電動車與相關技術的創始者，但在成本、規模與供應鏈整合上的領先地位，使其成為當前全球脫碳趨勢的主要推手，尤其在發展中國家帶來顯著影響。

美國戰略暨國際研究中心 (CSIS) 研究員 Ilaria Mazzocco 表示，中國在這波綠能轉型中的角色日益關鍵，特別是在電動車產業。她指出，「這是中國在全球產業鏈中，少數取得明確領先地位的領域」。

新興市場引進中國技術 尋求產業升級

Mazzocco 與同事 Ryan Featherston 共同研究指出，儘管美國與部分先進國家著重於與中國「脫鉤」，但多數新興市場正快速導入中國的電動車與電池技術，並將之視為推動本土產業升級的機會。

報告指出，幾乎所有新興市場都已將電動車納入政策規劃，即使像南非這樣在電動車導入與製造方面進展較慢的國家，其政府也已將綠能技術列為國家發展重點。

Mazzocco 指出，多數新興市場政府聚焦的並非地緣政治，而是「這會創造多少工作機會」或「我們會失去多少既有產業」。

在實務操作上，中國對外投資正加速進入如印尼等地，協助當地建構電池與車輛組裝工廠。Mazzocco 強調，儘管不少廠房尚處於建設初期，要觀察是否真正達到在地化生產，仍需三至五年時間。

核心技術留在中國 美國面臨轉型壓力

然而，北京方面對關鍵技術仍保持高度控制。例如在電池領域，中國政府傾向將核心技術留在國內，限制技術外流，這也引發外界關注，中國企業是否真能轉型為類似跨國企業的全球角色。

至於發展中國家是否能藉此機會「彎道超車」，她認為確有潛力存在。

許多市場的汽車普及率仍低，如能及早導入電動車與綠能系統，有望快速完成產業升級。不過她也提醒，現階段資料仍有限，難以預測十至二十年的實際成效。