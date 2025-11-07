鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-07 01:00

綜合外媒周四 (6 日) 報導，今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 投票委員、芝加哥聯邦準備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 表示，由於美國政府關門造成官方通膨數據中斷，使他對聯準會 (Fed) 持續降息感到更為不安，強調在缺乏清晰視野下，貨幣政策應放慢腳步、保持謹慎。

Fed降息太快會翻車？古爾斯比示警：現在是「大霧開車」！(圖：REUTERS/TPG)

古爾斯比周四接受《CNBC》採訪時指出，由於政府統計單位暫停發布物價資訊，決策者依賴的通膨觀察出現盲點，而目前民間市場能提供的通膨數據來源相對有限，使 Fed 難以掌握物價壓力是否再度升溫。

他形容政策方向「就像在大霧中開車」，應更小心前進。他說：「如果通膨出現問題，我們可能要等上一段時間才看得出來。那讓我更加不安。」

Fed 上月已連續第二次降息，主要是因夏季就業市場急速降溫，希望藉由放鬆政策支撐就業。不過，9 月通膨依然維持 3% 的年增率，高於 Fed 2% 目標，部分官員擔憂物價回落速度不如預期。古爾斯比指出，核心服務通膨近期出現小幅反彈，顯示排除直接受關稅影響的品項外，服務業價格壓力仍具黏性，是更需警戒的面向。

與通膨資訊短缺不同，就業市場仍有一定透明度。古爾斯比表示，Fed 仍掌握民間數據與銀行端調查，其中芝加哥聯準銀行最新的雙周就業估計模型顯示，10 月失業率可能升至 4.4%，續創四年新高，但變化幅度有限，顯示就業市場依舊處於相對穩定區間。他強調，一旦就業惡化，相關數據將會快速顯現。

然而，若物價走勢不利，決策者恐難及時發現。古爾斯比提到，在政府關門前公布的最後一組數據便顯示通膨略有回升，凸顯風險並未消失。他說：「如果通膨開始失控，我們不會馬上看到證據。這使我更加謹慎面對提前降息，並避免假設最近三個月的通膨趨勢就會自然持續。」

Fed 主席鮑爾上周也曾指出，政府資料缺口本身就是放慢降息步伐的理由。但部分官員仍擔心若過度遲疑，可能影響支撐就業的政策效果。面對雙重不確定性，政策取向出現分歧。