鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-11-06 21:03

‌



英國央行 (英格蘭銀行 / BOE) 周四 (6 日) 在一場極為接近的決策中，以 5 比 4 的票數維持基準利率在 4%，為自去年 8 月以來首次暫停降息腳步。儘管英國通膨仍居七大工業國 (G7) 之冠，央行釋出更強的寬鬆訊號，市場解讀此舉意味著最早可能在 12 月開始降息循環。

超極限票數！英國央行一票之差擋下降息 暗示12月寬鬆大門已開(圖：REUTERS/TPG)

決策聲明指出，英國 9 月通膨率為 3.8%，央行認為通膨已大致見頂，勞動市場降溫與薪資成長放緩正在推動通膨降溫的力量。聲明強調，只要通膨回落趨勢獲得確認，英國利率很可能將沿著「漸進下行」的軌道移動。

‌



這次投票差距意外縮小，也意味著央行內部對降息時間點仍存在分歧，但明顯比過去更接近跨出下一步。市場亦迅速反應，英鎊自日高回落至約 1.3075 美元，公債殖利率全面下跌，2 年期殖利率回落至 3.78%。

貝里立場轉鴿 內部分歧明顯加劇

9 名貨幣政策委員會 (MPC) 成員中，有 4 人支持立即降息 1 碼 (25 個基點)。比過去更接近降息邁步的一大亮點，是總裁貝里 (Andrew Bailey) 態度轉趨緩和。他雖仍投下支持按兵不動的重要一票，但坦言通膨上行風險已下降，並表示仍認為利率將沿著漸進下調的方向前進，只是需要更多證據以確認通膨能穩定回到 2% 目標。

這次投票同時出現副總裁布里登 (Sarah Breeden) 罕見與貝里分歧，轉為支持降息。外界認為，這反映部分決策者對經濟疲態與需求降溫的擔憂正在升高。

為加強政策透明度，英國央行首次公布各成員對利率觀點的摘要，使市場更易掌握內部決策分歧。由於通膨已從前年逾 11% 的高峰大幅降溫，央行調性轉鴿被視為合乎邏輯，但也顯示抗通膨與維持經濟動能之間的政策平衡仍相當脆弱。

經濟風險升高 12 月降息視兩大數據與財政政策而定

市場目前普遍認為，英國央行不只是「暫停」，而是「等待時機」。11 月 26 日工黨政府將發布秋季財政預算案，被視為政策轉折關鍵。財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 已暗示將宣布增稅措施，可能壓抑需求，有助抑制通膨。

與此同時，央行希望看到 10 至 11 月的最新通膨與就業報告，以確認通膨放緩具持續性。若經濟與物價數據繼續疲弱，英國央行極可能於 12 月行動。多家機構並估計，自明年起利率將再下調數次，逐步走向更寬鬆環境。

英國央行也更新了宏觀預測。明年國內生產毛額 (GDP) 成長率預估為 1.5%，較先前略為上修，但整體經濟動能仍顯不足。失業率預期將升至約 5.1%。央行警告，家庭高儲蓄率反映支出意願轉弱，一旦消費不振擴大，將拖累國內需求並使經濟承壓。

總裁貝里強調，目前尚未完全脫離風險。他指出，未來政策步調仍相當依賴最新經濟數據，若通膨放緩動能再度停滯，央行仍需保持選項開放。

全球通膨降溫周期中 英國央行已準備迎接政策轉折

英國央行目前與美國聯準會 (Fed) 同為 G7 利率最高的國家，但 Fed 預料將更積極展開降息。分析人士認為，英國經濟韌性不足，儘管通膨仍高於其他主要經濟體，但政策轉彎壓力比美國更迫切。