鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-03-06 06:11

中東戰事升溫，油價突破每桶 80 美元，同時美債殖利率大幅走高，市場信心薄弱，道瓊指數週四 (5 日) 血染近 800 點，抹去 2026 年以來的全部漲幅。標普 500 指數跌幅達 0.56%，那斯達克指數跌幅相對較小，微跌約 0.3%。

中東戰事升溫 油價突破每桶80美元 道瓊重挫近800點 (圖：REUTERS/TPG)

美國與以色列對伊朗的軍事行動已持續第六天，戰事仍未出現降溫跡象，能源市場受到明顯衝擊，美國原油價格收在每桶約 81 美元，創 2024 年 7 月以來的最高。

美國內政部長柏根 (Doug Burgum) 稱，川普政府正評估多項方案，以應對油價與汽油價格上升帶來的壓力。

有報導指出，川普政府正考慮對人工智慧晶片銷售實施許可制度，進一步拖累晶片股。

美股週四 (5 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數大跌 784.67 點，或 1.61%，收 47,954.74 點。

那斯達克指數下跌 58.50 點，或 0.26%，收 22,748.99 點。

S&P 500 指數下跌 38.79 點，或 0.56%，收 6,830.71 點。

費城半導體指數下跌 92.717 點，或 1.17%，收 7,821.761 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 130.14 點，或 0.87%，收 15,004.22 點。

美股 11 大板塊中跌多漲少，僅能源、資訊科技與非必需消費品三大板塊收高。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 下跌 1.07%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.85%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.74%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.35%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.98%。

台股 ADR 普遍收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.00%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.18%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.32%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.90%。

企業新聞

波克夏海瑟威 (BRK.B-US) 收高 2.65% 至每股 500.40 美元，新任執行長阿貝爾 (Greg Abel) 表示，將把所有稅後收入用於庫藏股，這是自 2024 年以來首見的情況。阿貝爾以身作則，動用個人資金買入價值逾 1,500 萬美元的波克夏股票。

摩根士丹利 (MS-US) 週四下滑 3.00% 至每股 162.55 美元，公司傳出計劃裁減約 3% 全球員工，波及投資銀行與交易、財富管理及投資管理 3 大部門。

甲骨文 (ORCL-US) 收紅 1.59% 至每股 154.79 美元，該公司擬裁減數千名員工，以應對大規模 AI 資料中心擴張帶來的資金壓力。

博通 (AVGO-US) 勁揚 4.79% 至每股 332.74 美元，博通執行長陳福陽表示，公司預期 2027 年 AI 晶片銷售額將突破 1,000 億美元，公司也已經確保達成這項目標所需的供應鏈。

華爾街分析

在週五非農就業報告公布前，截至 2 月 28 日當週，初領失業金人數為 21.3 萬人，維持在過去一年相對低檔，顯示企業裁員壓力不大。市場普遍預期，美國上月新增就業人數將較 1 月的強勁表現放緩，但失業率可能維持穩定。

摩根大通市場情報部門主管 Andrew Tyler 表示，在能源價格推升通膨預期的背景下，就業數據表現越強越好。若數據偏弱，市場對降息的預期將升溫，但也可能增加短期出現停滯性通膨的風險。

Wolfe Research 分析師 Chris Senyek 指出，若中東衝突在未來幾週內緩解，油價上漲可能只是短期現象，布蘭特原油價格可能回落至約每桶 65 美元。但若油價長期維持高位，10 年期公債殖利率仍可能面臨上行壓力。

摩根士丹利策略師則警告，若油價持續上升並引發通膨升溫與經濟成長放緩，市場可能重演 2021 至 2023 年股債同步下跌的情況。不過他們認為，債券仍可在投資組合中提供一定程度的風險分散效果。