黃仁勳再度重申：賣晶片給中國才是雙贏！

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-01 01:49

輝達執行長黃仁勳表示，服務中國市場符合美中雙方最佳利益。(圖:Reuters/TPG)

黃仁勳表示，中國是一個獨特、重要、充滿活力的市場，無可取代。他將持續爭取進入中國市場，並「樂觀」看待中國在打造 AI 領導地位的同時，會繼續採購美國晶片。

「服務中國市場符合美國的最佳利益。讓美國科技公司將技術帶到中國市場也符合中國的最佳利益⋯⋯這符合兩國的最佳利益，我希望政策制定者最終會得出這個結論。」

美國總統川普周四表示，他在與中國國家主席習近平會面時討論了輝達晶片出口問題，但並未涉及最先進的 Blackwell 晶片。

但黃仁勳認為，以國家安全為由禁止美國晶片出口是錯誤的。

「中國自己就能生產大量 AI 晶片，中國軍方肯定能取得充足的國產晶片。而且中國已經封鎖了 H20（輝達晶片），這等於是在說『我們自己的 AI 技術就夠了』。所以任何國家安全擔憂都必須考慮到這點。」黃仁勳周五對《CNBC》表示。

他進一步指出，中國既然不想要 H20 或任何美國晶片，這本身就回答了國家安全擔憂的問題。

低估華為「很愚蠢」

黃仁勳也談到美中科技戰的另一焦點——華為。美國聯邦政府因擔心華為產品可能被用於間諜活動而禁用，美國企業也被限制與該公司往來。

黃仁勳表示，輝達在晶片競賽中「遙遙領先」，但強調「低估中國的實力和華為的競爭精神是很愚蠢的」。

「這是一家擁有非凡技術的公司，他們主導全球 5G 電信標準和技術，製造出色的智慧手機和晶片。當他們宣布 CloudMatrix（大規模 AI 超級運算系統）時，我並不驚訝，」黃仁勳說。