鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-30 03:10

‌



美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (30 日) 宣布連續第二次降息一碼 (25 個基點)，將基準利率下調至 3.75%-4% 區間，同時確定於 12 月 1 日終止縮表(QT / 量化緊縮) 計畫。雖然政策操作明顯轉向寬鬆，但在政府關門導致經濟數據能見度不足的背景下，華爾街普遍憂心決策前景將更為艱難。

降息與終止縮表並行！華爾街：Fed內部分歧升溫 政府關門加劇政策盲點(圖：REUTERS/TPG)

政策立場分歧加深 就業與通膨風險拉鋸

‌



本次聯邦公開市場委員會 (FOMC) 決議以 10 比 2 通過。堪薩斯城聯準銀行總裁施密德 (Jeffrey Schmid) 認為經濟仍具韌性、反對降息，而新任理事米蘭 (Stephen Miran) 則主張一次降息兩碼(50 個基點)，盼能更積極支撐就業，顯示決策官員對通膨與就業風險的優先順序存在明顯歧見。

Natixis 首席美國經濟學家 Christopher Hodge 指出，施密德的反對票格外引人關注。他認為，Fed 主席鮑爾過去擅長整合內部意見，但隨著任期邁入尾聲，政策共識恐愈發難以凝聚，這次表決已呈現端倪。

Manulife John Hancock Investments 共同首席投資策略長 Matt Miskin 則表示，雖然聲明仍提及通膨「略高」，但實際行動──降息與終止縮表──明顯偏向鴿派。他指出，市場意見也呈兩極化：一派認為 Fed 過度寬鬆可能重燃物價壓力，而另一派則認為就業疲態已成不容忽視的風險。Miskin 進一步表示，缺乏最新數據的情況下，聲明內容無法充分反映勞動市場放緩實況。

流動性壓力升高 終止縮表反映政策退場考量

Fed 同時宣布將停止縮減資產負債表規模，結束自 2022 年以來已削減逾 2 兆美元的 QT 行動，並將房貸抵押證券 (MBS) 到期資金全部轉投短期公債。多位分析師指出，此舉反映市場流動性指標已顯示緊張。

Annex Wealth Management 首席經濟學家 Brian Jacobsen 表示，近期貨幣市場壓力升溫，若持續縮表，短期利率市場可能再度失序，因而停止 QT 是避免風險升高的務實選擇。他認為 Fed 已不願再次觸發像六年前因流動性不足導致利率控制失靈的情況。

Pepperstone 資深策略師 Michael Brown 指出，終止縮表並非刺激性措施，而是維持金融體系穩定的必要調整。他強調，當前寬鬆政策的焦點已從壓制通膨，轉向確保市場運作順暢。

TransUnion 美國研究主管 Michele Raneri 則提到，降息已促使房貸利率迅速回落，對借款人財務負擔帶來實質改善，並可能刺激信貸需求，不過其對整體家庭財務的正面效應仍需時間觀察。

政府關門加劇資訊盲區 Fed 決策風險升高

政府關門已導致失業、零售等重要統計停擺，使決策者難以依靠數據判斷經濟趨勢。分析師警告，這將讓 Fed 更難掌握就業市場下行速度，也提高誤判風險。

Hodge 分析，Fed 雖稱經濟仍維持溫和擴張，但聲明內容未能反映近期企業裁員增加與勞動市場疲態的跡象。他認為決策者正面臨資訊的不確定性升高而非降低。

Jacobsen 預期，鮑爾記者會中恐因資訊不足而無法提供明確政策方向。現階段缺乏數據驗證，使得任何判斷都存在更高錯誤成本。

Fed 傳聲筒：12 月續降息更可能 停止反而更冒險

被視為「Fed 傳聲筒」的《華爾街日報》(WSJ) 資深記者 Nick Timiraos 指出，Fed 降息循環最簡單的階段已經結束，但由於缺乏數據證據支持不再降息，暫停寬鬆反而更具風險。他表示，Fed 目前仍將就業市場視為較通膨更迫切的挑戰，因此 12 月再次降息的機率高於不動作。

他並指出，勞動市場走弱究竟源於企業需求下降，還是因移民減少導致的供給收縮，Fed 仍未找出答案。在不確定因素升高下，每一碼降息都將使後續決策難度倍增。

看法總結