〈財報前瞻〉iPhone 17熱銷助攻業績 但蘋果仍須用AI贏回華爾街信心
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
蘋果將於周四 (30 日) 美股盤後公布 2025 會計年度第四季財報，投資人聚焦 iPhone 17 系列是否帶來換機熱潮，以及該公司在人工智慧 (AI) 布局上能否加速，以取信華爾街。市場估計，本期 iPhone 銷售可望年增近 9%，帶動整體營收與獲利雙雙回升。
蘋果股價在 7-9 月期間勁揚 24%，創兩年多來最佳季度表現，周二更短暫站上 4 兆美元市值，成為繼輝達 (NVDA-US) 與微軟 (MSFT-US) 後，全球第三家跨過此里程碑的企業。然而，市場仍擔憂蘋果在 AI 競賽中落居後段班，需在財報會中釋出更具體計畫。
截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周三 (29 日) 盤中股價下跌 0.17%，每股暫報 268.54 美元，市值暫報 4.01 兆美元。
iPhone 17 需求強勁 美國與中國明顯回溫
儘管新機僅在季末上市數日，研究機構 Counterpoint 數據顯示，美國與中國前 10 天銷量較前代同期增加 14%，尤其 iPhone 17 與 iPhone 17 Pro 系列銷售暢旺。eMarketer 分析師 Jacob Bourne 指出，蘋果在兩大市場回到「頂尖智能手機供應商」地位。
更高亮度螢幕、擴充儲存容量與性能提升，是吸引換機動能的主因。分析師預測，第四季 iPhone 營收將達 500 億美元，年增 8.6%，創同期新高。營運團隊並持續將美國市場供應鏈移轉至印度，以抵銷進口關稅成本衝擊。
此外，IDC 報告亦顯示，中國出貨量受新機上市拉抬，短期需求明顯改善，有助蘋果在華對抗小米 (01810-HK) 與華為的強勢競爭。
iPhone 17 Air 買氣不如預期 但影響有限
本次唯一具顯著設計變革的 iPhone 17 Air，以更薄機身與輕量設計搶市，售價落在 999 美元 (新台幣 36,900 元起)，但因僅配備單鏡頭、續航較短，導致早期需求偏弱。華爾街普遍認為，Air 型號銷量不佳符合歷史脈絡，過去「Mini」、「Plus」版本也曾面臨同樣挑戰。
蘋果雖未公布各型號銷售細節，但供應鏈消息稱，Air 零件訂單已有縮減跡象。不過，由於上市時點在各市場不一，中國於 10 月中旬才開賣且短時間內售罄，因此後續動能仍待觀察。
分析師強調，Air 失利對整體表現影響有限，高毛利的 Pro 與主力機型已涵蓋核心需求。高盛 (GS-US) 指出，Air 或許只是前導型產品，「更像是折疊手機之前的過渡設計」。
AI 策略受質疑 投資人盼財報釋疑慮
雖然 iPhone 銷售提振短線股價，但市場現階段更在意蘋果在 AI 領域的佈局速度。自生成式 AI 爆發以來，蘋果尚未推出具指標性 AI 應用，Siri 大改版延宕至 2026 年，並面臨部分人才出走，引發能力是否落後競爭者的疑慮。
TECHnalysis Research 總裁 Bob O"Donnell 直言：「蘋果缺乏吸引頂尖人才留下的 AI 策略，挑戰清晰可見。」
分析師也將留意蘋果是否能在財報電話會議上，提出更具體的 AI 研發藍圖，包括未來功能落地的時程規劃，以及 A 系列與 M 系列晶片在設備端推動 AI 運算能力的角色。與此同時，市場亦期待蘋果說明，AI 是否有望帶動服務收入成長，成為支撐公司中長期營運的另一項關鍵動能。
在利率走降、自動化需求持續推升科技資本支出的背景下，市場仍期待蘋果保持創新節奏，避免與三星、輝達、Google(GOOGL-US) 等 AI 領導者差距擴大。
營收展望方面，分析師預測本季總營收將達 1,021.7 億美元、年增 7.6%，每股獲利 1.77 美元。若假日購物季 iPhone 銷售續強，蘋果有望迎來自 2022 年以來首度完整回到成長軌道。
延伸閱讀
- 輝達市值衝上5兆美元！分析師：別急著下車！AI列車還沒停
- 5兆美元封王！黃仁勳宣布重大合作助攻 輝達改寫市值里程碑
- 〈美股早盤〉主要指數開高 輝達市值衝上5兆美元
- 全球電動車霸主跌落神壇？比亞迪海外大紅 中國本土卻面臨現實考驗
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇