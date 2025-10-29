鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-29 21:43

美股主要指數周三 (29 日) 開盤逼近歷史高點，市場押注聯準會 (Fed) 當天稍晚將宣布再度降息，強化企業獲利展望，帶動科技股續揚。輝達 (Nvidia) 盤中市值一度突破 5 兆美元，成為全球最受矚目的人工智慧 (AI) 權值股，投資人亦靜待一系列大型科技企業財報出爐，評估估值是否具備持續支撐力。

〈美股早盤〉主要指數開高 輝達市值衝上5兆美元(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲逾 240 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲逾 140 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.3%，費城半導體指數漲逾 2.0%。

在輝達股價強勢帶動下，美股與全球科技股周三盤前走揚，投資人期待 AI 動能延續，加上聯準會 (Fed) 當天稍晚可能宣布降息，市場情緒偏向樂觀。標普 500 指數期貨漲約 0.2%，延續近來創高氣勢。

輝達盤前漲逾 3%，市值正逼近 5 兆美元，蓄勢問鼎全球首家市值達到該水準的上市公司。美國總統川普日前示意，可能允許輝達向中國出口一款 Blackwell 架構晶片的特製版本，市場視為中美科技緊張局勢緩和訊號之一。

AI 熱潮續燒 科技巨頭財報揭序幕

外資分析指出，輝達在 AI 晶片領域擁有強大市場地位，投資人對於政府與大型企業持續增加 AI 支出抱持高度期待。市場也將觀察科技巨頭是否會延續高強度資本支出，以支撐 AI 相關業務。

華爾街早盤指數方面，道瓊期指、標普 500 期指與那指期指分別上漲約 0.12%、0.24% 與 0.41%。其中 Alphabet、Meta 與微軟盤前小幅走高。

Fed 降息在即 市場盯鮑爾談話與 QT 走向

市場普遍預期 Fed 當天將降息 1 碼 (25 個基點)，並釋出支持就業市場的政策訊號。由於美國政府關門導致部分官方經濟數據延後公布，投資人將特別關注主席鮑爾在會後記者會中如何解讀景氣與勞動市場走勢。

Fed 是否接近結束「縮表」(縮減資產負債表) 政策，也成為市場關注重點。交易員預期 12 月還有一次降息機會。

債券市場方面，10 年期公債殖利率小升 1 個基點至 3.99%；美元止住連跌兩日走勢。歐股亦受樂觀氣氛推動再創新高，銅價在中美貿易關係改善預期下續漲刷新歷史新高，金價重回每盎司 4,000 美元之上，布蘭特原油則逼近每桶 65 美元。

中美貿易氛圍緩和有助風險偏好

川普表示，考慮調降對中國商品施加的 20% 關稅、可能降至 10%，以因應芬太尼危機相關進展。與此同時，中國近期購買多批美國大豆，被視為雙方關係改善跡象之一。

川普亦稱已與南韓達成協議，並對與中國國家主席習近平周四 (30 日) 在釜山會面抱持信心。韓國股指期貨盤前上揚，反映市場押注貿易緊張降溫。

整體而言，分析師指出，美股上漲動能愈來愈集中在少數大型科技企業，雖利多面主導市場，但未來走勢仍須觀察政策動向與企業財測是否能繼續提供支撐。

截至台北時間周三（29 日）22 時許：

焦點個股：

開拓重工 (CAT-US) 早盤股價上漲 9.40%，至每股 573.75 美元

美國重型設備龍頭開拓重工 (Caterpillar) 周三盤前公布 2025 財年第三季 (截至 9 月 30 日) 財報，受人工智慧 (AI) 資料中心擴建帶動能源設備需求，繳出亮眼的成績單，營收創下單季最佳表現。儘管關稅壓力推升成本讓獲利略顯吃緊，該公司仍看好未來需求，並上調全年財測。財報公布後，開拓重工盤前股價一度勁揚近 5%，刷新歷史高點。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 4.58%，至每股 210.24 美元

輝達 (Nvidia) 執行長黃仁勳本周啟程訪問南韓，預定拜會三星、SK 集團高層，同時有望與美國總統川普會面，引發市場關注此行如何在商務與地緣政治間取得平衡。此訪恰逢川普與中國國家主席習近平於南韓會晤，行程更添敏感。該公司再日前 GTC 大會上宣布多項產品更新、合作與投資布局，帶動市場買盤湧入，市值直逼 5 兆美元大關。

波音 (BA-US) 早盤股價下跌 3.13%，至每股 216.34 美元

波音第三季營收為 232.7 億美元，市場預估為 219.72 億美元；調整後自由現金流為 2.38 億美元，市場預期為 - 8.841 億美元。波音將 777X 噴射客機的首度推出延至 2027 年。波音 737 的生產速度未達到聯邦航空局批准的每月 42 架的水準。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

輝達強勢領漲、科技巨頭財報在前，市場對 AI 支出延續抱持高度期待。然而漲勢愈集中於少數大型科技企業，也意味著大盤對「AI 單一敘事」依賴更深。若企業資本支出趨緩、或 AI 帶來的獲利轉化不如預期，市場波動將加大。未來投資人仍需觀察是否有更多產業加入成長輪動，以確保行情能健康延續。