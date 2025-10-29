鉅亨網編譯段智恆 2025-10-29 20:46

美國重型設備龍頭開拓重工 (Caterpillar) 周三盤前公布 2025 財年第三季 (截至 9 月 30 日) 財報，受人工智慧 (AI) 資料中心擴建帶動能源設備需求，繳出亮眼的成績單，營收創下單季最佳表現。儘管關稅壓力推升成本讓獲利略顯吃緊，該公司仍看好未來需求，並上調全年財測。財報公布後，開拓重工盤前股價一度勁揚近 5%，刷新歷史高點。

〈財報〉受惠AI但不靠AI！開拓重工Q3營收創新高 訂單爆滿撐後市(圖：REUTERS/TPG)

開拓重工長期被視為全球工業景氣風向球，過往業績與建設、採礦投資同步起伏。然而，近年 AI 推動的資料中心建置潮，使該公司 不再只依賴傳統景氣循環，迎來全新成長來源。

截稿前，開拓重工 (CAT-US) 盤前股價上漲 5.82%，每股暫報 555.00 美元。在 AI 驅動的資料中心基礎設施需求加速下，開拓重工股價今年已累積大漲逾 44%，吸引資金重新關注傳統工業股在能源供應鏈中的角色。

能源與交通部門成長領先 AI 資料中心需求大增

財報顯示，第三季營收報 176.4 億美元，年增 10%，顯著優於市場預估的 167.7 億美元。調整後每股盈餘 (EPS) 為 4.95 美元，同樣超越市場預期的約 4.52 至 4.53 美元。

值得注意的是，推動成長的關鍵為能源與交通 (Energy & Transportation) 部門。該部門提供資料中心所需的備援電力系統、儲能與大型動力解決方案，上季銷售年增 17%，達約 84 億美元，為整體營收最大動能來源。

建設部門則受惠於價格調漲，營收年增 7% 至 67.6 億美元；採礦與資源產業業務則成長 2% 至 31 億美元。

關稅成本侵蝕利潤 仍上調全年展望

雖然營收表現亮眼，但第三季淨利降至 23 億美元，低於去年同期的 24.6 億美元，調整後營業利益率自 20% 降至 17.5%。開拓重工指出，關稅、製造成本與營業費用增加為主要壓力來源。

此外，該公司估計第四季將認列約 6.5 億至 8 億美元關稅成本；全年度關稅淨影響預估介於 16 億至 17.5 億美元，高於先前預測。

儘管成本上升，公司仍維持樂觀看法，強調今年營收將較去年小幅成長，扭轉市場原先預期的溫和下滑，同時預估第四季營收將較去年同期呈現明顯成長，帶動全年表現優於先前市場預估。

開拓重工並指出，在手訂單達 398 億美元，較去年同期大增 112 億美元，創下歷史新高，顯示需求動能延續至後市。