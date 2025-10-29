單日市值飆漲2450億創紀錄！輝達一天宣布15大單背後 高盛：市場因AI熱到已經累了

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-29 19:00

‌



儘管輝達市值單日飆升 2450 億美元創下紀錄，但市場對 AI 交易熱潮的疲態已悄悄顯現。高盛科技、媒體與通訊 (TMT) 交易員 Peter Bartlett 最新指出，面對 AI 領域層出不窮的新交易、合作與投資，市場參與者正感受到明顯的疲勞感。

單日市值飆漲2450億創紀錄！輝達一天宣布15大單背後 高盛交易員：市場明顯累了（圖：Shutterstock）

輝達在周二 (28 日) 一天宣布超過 15 項重大合作，從諾基亞 10 億美元股權投資，到與微軟、OpenAI、禮來、Uber 等行業巨頭的戰略合作，消息推動輝達股價收漲 5%，市值單日激增 2450 億美元，微軟亦收高 2%，市值增加 80 億美元。

‌



這場交易熱潮還帶動那斯達克 100 指數、費城半導體指數齊創歷史新高，看似一片繁榮，但熱鬧背後，質疑聲逐漸蔓延。

Bartlett 觀察到，市場對 AI 交易的懷疑正持續累積，其中「循環投資」成為最大爭議點，也就是 AI 生態內企業相互投資、採購的模式，引發對營收永續性與真實需求的雙重擔憂。

儘管輝達執行長黃仁勳周二在 GTC 大會主題演講中駁斥「AI 泡沫論」，強調輝達通過 2026 財年 Blackwell 和 Rubin 產品線已鎖定 5000 億美元營收可見性，但這一表態未能完全消解市場疑慮。

換言之，市場狂歡主要由重量級企業驅動，多數個股並未同步受益。

細究輝達周二宣布的合作清單，「朋友圈」幾乎涵蓋 AI 全產業鏈；PayPal 與 OpenAI 擴展支付和商務功能，CrowdStrike 與輝達聯合開發 AI 代理，甲骨文為其構建能源部 AI 超級計算機，Uber、禮來分別拓展移動網絡與 AI 超算合作，還有 SuperdLucid、Palantir 等企業加入。

此外，Booz Allen、思科、MITRE 等機構及 T-Mobile 也宣布與輝達合作，Adobe、CoreWeave 等則跟谷歌雲端等其他巨頭深化連結。

Bartlett 說，「這些宣布中，部分在預期之內，但大量交易超出市場預期」，並稱儘管當前市場對穩健財報反應平淡，卻對 AI 消息保持高敏感度，這種「非理性亢奮」正隨交易密度增加而減弱。

他也強調，輝達與 OpenAI 正透過密集合作與其他參與者拉開差距，但市場已開始質疑當所有玩家都試圖綁定 AI 生態時，真實的成長邏輯究竟何在？