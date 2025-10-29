search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

單日市值飆漲2450億創紀錄！輝達一天宣布15大單背後 高盛：市場因AI熱到已經累了

鉅亨網編譯陳韋廷


儘管輝達市值單日飆升 2450 億美元創下紀錄，但市場對 AI 交易熱潮的疲態已悄悄顯現。高盛科技、媒體與通訊 (TMT) 交易員 Peter Bartlett 最新指出，面對 AI 領域層出不窮的新交易、合作與投資，市場參與者正感受到明顯的疲勞感。

cover image of news article
單日市值飆漲2450億創紀錄！輝達一天宣布15大單背後 高盛交易員：市場明顯累了（圖：Shutterstock）

輝達在周二 (28 日) 一天宣布超過 15 項重大合作，從諾基亞 10 億美元股權投資，到與微軟、OpenAI、禮來、Uber 等行業巨頭的戰略合作，消息推動輝達股價收漲 5%，市值單日激增 2450 億美元，微軟亦收高 2%，市值增加 80 億美元。


這場交易熱潮還帶動那斯達克 100 指數、費城半導體指數齊創歷史新高，看似一片繁榮，但熱鬧背後，質疑聲逐漸蔓延。

Bartlett 觀察到，市場對 AI 交易的懷疑正持續累積，其中「循環投資」成為最大爭議點，也就是 AI 生態內企業相互投資、採購的模式，引發對營收永續性與真實需求的雙重擔憂。

儘管輝達執行長黃仁勳周二在 GTC 大會主題演講中駁斥「AI 泡沫論」，強調輝達通過 2026 財年 Blackwell 和 Rubin 產品線已鎖定 5000 億美元營收可見性，但這一表態未能完全消解市場疑慮。

從市場表現來看，指數與個股的分化更印證了疲態。標普 500 指數雖收於歷史新高，卻有 398 檔成分股下跌，創下該指數歷史高點時下跌個股數量的紀錄，等權重標普 500 指數與市值加權指數的背離更達歷史性水位，凸顯漲幅高度集中於輝達等少數 AI 巨頭的現狀。

換言之，市場狂歡主要由重量級企業驅動，多數個股並未同步受益。

細究輝達周二宣布的合作清單，「朋友圈」幾乎涵蓋 AI 全產業鏈；PayPal 與 OpenAI 擴展支付和商務功能，CrowdStrike 與輝達聯合開發 AI 代理，甲骨文為其構建能源部 AI 超級計算機，Uber、禮來分別拓展移動網絡與 AI 超算合作，還有 SuperdLucid、Palantir 等企業加入。

此外，Booz Allen、思科、MITRE 等機構及 T-Mobile 也宣布與輝達合作，Adobe、CoreWeave 等則跟谷歌雲端等其他巨頭深化連結。

Bartlett 說，「這些宣布中，部分在預期之內，但大量交易超出市場預期」，並稱儘管當前市場對穩健財報反應平淡，卻對 AI 消息保持高敏感度，這種「非理性亢奮」正隨交易密度增加而減弱。

他也強調，輝達與 OpenAI 正透過密集合作與其他參與者拉開差距，但市場已開始質疑當所有玩家都試圖綁定 AI 生態時，真實的成長邏輯究竟何在？

從股價暴漲到質疑升溫，這場 AI 交易熱潮正站在關鍵時間點。輝達等巨頭的市值新高固然耀眼，但市場分化的加劇、循環投資的隱憂，以及參與者逐漸累積的疲勞感，都在提醒一件事，也就是 AI 故事若想持續，終需回歸真實需求與可持續的商業模式。
 

文章標籤

輝達市值AI泡沫OpenAI諾基亞微軟禮來Uber高盛熱潮

相關行情

台股首頁我要存股
NASDAQ23827.49+0.80%
費城半導體7194.710.37%
S&P 5006890.91+0.23%
集中市場加權指數28294.74+1.24%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty