鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-30 00:00

加拿大央行 (BoC) 周三 (29 日) 連續第二次降息，將基準利率調降 1 碼 (25 個基點) 至 2.25%，為 2022 年 7 月以來最低水準。央行表示，本次降息旨在協助經濟因應美國關稅的負面衝擊，但同時示警政策空間有限，暗示降息循環恐將暫時告一段落。

景氣遭關稅拖累！加拿大央行降息1碼 暗示放緩寬鬆步調(圖：REUTERS/TPG)

央行在聲明中指出，目前政策利率大致處於適切位置，既能幫助經濟渡過調整期，也能讓通膨維持在目標區間附近。若未來通膨或經濟情勢出現重大偏離，才會再度調整政策立場。

決議公布後，加元走強至 1 美元兌 1.3915 加元，為 10 月以來高點，加拿大公債殖利率全面上揚，市場對 12 月降息預期大幅降溫。

美國關稅拖累 中長期成長全面下修

加拿大央行將美國加徵關稅視為「結構性轉折」，認為衝擊已不僅止於短期需求疲弱，更削弱加拿大中長期經濟潛力。政策報告顯示，2025 年及 2026 年經濟成長皆遭到明顯下修，預估分別僅能達到約 1.2% 與 1.1%，顯著低於今年 1 月時預估的 1.8%。雖然 2027 年有望小幅回升至 1.6%，但整體仍反映出口疲弱、企業投資受壓，以及人口增速趨緩等結構問題。

加拿大國民銀行 (National Bank Financial) 指出，在地緣政治變數未解下，這不是可慶祝的降息，而是因經濟承壓不得不為之，形容加拿大正面臨「被關稅一刀刀削弱的產業困境」。

通膨黏性未退 央行動作更受掣肘

央行坦言，核心通膨仍卡在約 3% 水準，但底層價格壓力已有降溫跡象，估計可望逐步回落至 2.5% 附近。由於關稅推升企業成本，即使需求疲弱也不保證物價壓力完全消退，使央行刺激政策面臨通膨快速回升的風險。

央行總裁馬克林 (Tiff Macklem) 強調，貨幣政策能發揮的效果有限，若要在支持成長與控制通膨之間取得平衡，政策步伐必須格外謹慎。他並指出，美國貿易政策仍高度難測，使央行的經濟預測區間「比往常更寬」，未來仍需隨形勢調整。

市場押注降息延後 聚焦財政政策是否接棒

隨著政策利率降至央行估算中性利率區間底部，市場普遍認為後續寬鬆空間有限。貨幣市場目前幾乎不再押注今年會再降息，最早的降息預期被推遲至明年初甚至更晚。

分析人士指出，加拿大經濟的弱點已不僅限於景氣循環，而是受到供給面限制，使央行單靠降息難以扭轉頹勢。因此，市場正將焦點轉向下周的聯邦預算案是否加碼基礎建設投資、推動產業轉型，以成為支撐成長的「接力棒」。