鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-29 17:00

南韓半導體巨擘 SK 海力士（SK Hynix） 週三（29 日）宣布，在公司第三季創下歷史最高季度獲利後，明年全部晶片產能已售罄，並計畫大幅增加投資，以因應人工智慧（AI）熱潮推動的晶片「超級週期」持續延長。

SK海力士創歷史獲利！全年晶片產能售罄、AI與記憶體需求激增。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，SK 海力士指出，由於 AI 資料中心建設投資熱潮持續升溫，記憶體晶片的供應增長可能受限。

目前，客戶正爭相擴大在 AI 資料中心基礎設施的投資，提前下訂明年訂單並爭取長期合約。

在創下歷史最高季度獲利後，SK 海力士股價一度上漲 6%，漲幅明顯跑贏基準指數 KOSPI 的 1.5%。

公司 DRAM 行銷主管 Kim Kyu-hyun 表示，隨著產線轉向高頻寬記憶體（HBM），傳統記憶體 如 DRAM 產量受到壓力，「總產量將不可避免地保持有限」。

他認為，由於供應增長落後於需求增長，這種對 DRAM 供應的結構性限制將支撐當前持續的記憶體超級週期。

SK 海力士 2025 年 7 至 9 月期間，營運利潤達 11.4 兆韓元（約 80.2 億美元），較去年同期成長 62%，符合市場預期。

公司表示，已確保明年所有 DRAM、HBM 及 NAND 產品均滿足客戶需求，並計畫於今年第四季開始出貨下一代 HBM4 晶片。

對於明年的 HBM 價格，公司表示將能維持盈利能力，並預計到 2026 年 DRAM 出貨量將年增 20% 以上。

Kim Kyu-hyun 指出，DRAM 庫存已降至極低水準。對於 DDR5 產品，必須立即將新生產的晶片發貨給客戶以滿足需求。

目前，SK 海力士已與主要客戶就 2026 年的 HBM 供應完成磋商，並計畫明年全面擴大 HBM4 產品的銷售量。

SK 海力士預期，未來五年 HBM 市場年成長率將超過 30%，由大型科技與 AI 公司投資擴張帶動，即使採取保守估計也仍樂觀。

而其最近與 OpenAI 簽署的意向書合作，也凸顯了 AI 晶片需求的強勁以及確保 HBM 產品供應的重要性。

Kim Kyu-hyun 表示，隨著市場對 AI 獲利潛力的信心增強，全球 AI 公司正加速擴大投資支出，這也推動了 HBM、DDR5 及企業用 SSD 等各類記憶體晶片的需求快速增長。

為滿足需求，整個記憶體產業的資本支出將不可避免增加，SK 海力士也預期自身投資也將大幅增長，但未透露具體數字。