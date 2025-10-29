鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-29 08:30

美國 AI 晶片巨頭輝達 (NVDA-US) 與資料分析公司 Palantir(PLTR-US) 週二（28 日）宣布達成全新合作協議，Palantir 將運用輝達的晶片與軟體，協助客戶在物流等複雜領域中加速決策與運算效率。

輝達與Palantir達成AI合作！結合晶片與軟體強化企業決策與物流效率。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，此次在華盛頓公布的協議內容指出，輝達的軟體將可在 Palantir 的平台上使用。

雙方表示，這項合作將幫助企業解決實際物流難題，例如當亞洲運往美國的貨物因風暴延誤時，輝達的人工智慧（AI）代理可即時提供最佳解決方案。

輝達的技術能在風暴期間自動生成替代航線，並透過 AI 代理系統根據產品成本與各地需求，分析多種運輸方案，最終選出最佳路線。

輝達企業 AI 副總裁 Justin Boitano 指出：「由於優化速度極快，企業可以每小時重新執行一次 AI 優化運算，即時調整供應鏈配置與策略。」

不過，雙方並未公開合作協議的財務細節，

Palantir 全球業務發展主管 Kevin Kawasaki 表示，單靠 AI 系統往往難以理解龐大的企業數據流。

Palantir 的平台可將複雜資料結構化，反映真實業務狀況，讓人類與由輝達技術驅動的 AI 系統都能使用這些資料。

他強調：「AI 必須與現實相連，它不是過度預測未來，而是擅長即時辨識現況。只有這樣，你才能做出更準確的下一秒決策。」

Palantir 是一家知名的國防承包商，其股價今年隨著軍規級 AI 工具需求上升而強勢走高。