Salesforce股價反彈可期！巴隆：AI疑慮消退、Agentforce成長帶動2026營收回溫

根據《巴隆周刊》報導，過去幾年，軟體產業在華爾街的地位可說是大起大落。疫情後的數位化浪潮，隨後遭遇升息循環，導致 2022 年估值全面遭到重挫；緊接著，ChatGPT 問世，再度改寫投資人對科技股的想像。

BTIG 分析師 Nick Altman 就指出，目前市場正陷入「不斷爭論誰是 AI 贏家、誰是輸家」的狀態。

數據顯示，2009 至 2019 年間，標普 500 指數中的軟體股年化報酬率接近 20%；2019 年底至 2021 年底更翻倍成長。

然而 2022 年軟體股重挫 30%，之後雖然反彈，表現卻高度分歧。

其中最大贏家之一是帕蘭提爾科技 (PLTR-US) ，過去三年年化報酬率超過 200%；反觀賽富時，同期間股價年均下跌約 20%，被市場視為 AI 競賽中的落後者。

一年前，賽富時股價仍高達每股 369 美元，公司市值約 3,500 億美元，相當於 2025 年預估營收的 9 倍；如今股價較歷史高點回落近 30%，估值已降至 2026 年預估營收的 6 倍以下。

賽富時 Agentforce 成敗，成為市場爭論核心

市場焦點集中在賽富時的 AI 平台「Agentforce」，該平台透過 AI 代理執行銷售、客服與行銷等任務。

BTIG 分析師 Allan Verkhovski 指出，市場對賽富時在 Agentforce 的執行力仍將爭論多年，但目前的股價水準，彷彿已有投資人「提前為客戶關係管理的衰亡定價」。

然而，《巴隆》指出，這種看法可能過於悲觀，因為隨著 Agentforce 逐漸獲得市場認可，AI 相關營收預期已降至低點。

賽富時在最新一季的 Agentforce 年度經常性收入年增高達 330%，達 5.4 億美元，且超過一半的新訂單來自既有客戶，比例高於前一季。

雖然 AI 相關營收正在成長，但目前在賽富時預估 2026 年接近 460 億美元的總營收中，占比其實還很小，並不是支撐整體營收的主要來源。

市場預期，賽富時在 2026 年的營收將比 2025 年成長約 11%，不僅高於 2025 年原本預估的 10% 成長率，也明顯優於 2024 年疫情以來最低、約 9% 的成長水準。

賽富時訂單能見度回溫，獲利能力持續改善

這項判斷來自賽富時的剩餘履約義務，也就是未來 12 個月已簽訂但尚未認列的收入。

賽富時管理層預期本季剩餘履約義務有機會年增 9%，財務長 Robin Washington 表示，這將支撐營收成長加速。

在此背景下，Oakmark Funds 投資組合經理 Bill Nygren 認為，軟體公司以 8 至 10 倍營收估值「在經濟上說得通」，並不算過度誇張。

《巴隆》指出，有些人可能不同意這樣的估值看法，但投資人其實應該回頭想起軟體產業常用的「40 法則」，即營收成長率與獲利率合計應達 40%。只要一家軟體公司能達到這個水準，市場通常就會認為它的估值是合理、正常的，不算被高估。

放到整個市場來看，目前標普 500 軟體股整體估值約為未來 12 個月預估營收的 9 倍。

賽富時在 2025 年大部分時間都沒能達到「40 法則」，因此投資人對股價給予懲罰，股價表現不佳。

不過 Nygren 強調，執行長 Marc Benioff 過去在成長與價值平衡上的表現出色，且近年更加重視獲利品質。

賽富時的獲利率已較 2021 年低點提升超過 15 個百分點，今年達到 33%。只要營收如預期成長，公司便有機會重新符合 40 法則。

如果情況如預期發展，投資人將會完全忘記賽富時在 AI 上的困擾。

AI 疑慮可望淡化，賽富時股價仍具上行空間

科技研究公司 Futurum 執行長 Daniel Newman 表示：「在 2025 年，對 AI 持懷疑態度的人過於關注 AI 如何變現。」

他預期，隨著 2026 年營收成長加速，且越來越多公司採用現有企業的 AI 工具，這種「過度關注」將會逐漸消退。

要讓 AI 代理被更多企業採用，客戶必須看到這些代理 不只是理論上有效，而是在實際運作中也能提升效率。

Stifel 分析師 Brad Reback 指出，他預期客戶將會「從概念驗證階段，逐步進入 AI 代理的正式部署階段」。

如果這能帶動更快的成長，賽富時股價有望回到 2026 年預估營收的 8 倍，也就是約 390 美元左右的股價，比近期水準上漲約 50%。

眼前風險在於，賽富時可能未達市場當前預期。即使成長保持不變，對市場而言仍可能不夠。

長期來看，外部 AI 趨勢也可能取代賽富時自家的代理系統，但只要管理層持續提升產品效能，這些風險將會逐漸減少。