鉅亨網新聞中心 2025-10-29 14:47

‌



外資今年以來已從印度股市撤出超過 170 億美元的資金，使印度成為亞洲外國投資組合資金流出情況最嚴重的市場。這一數字不僅創下多年來新低，更與 2023 年淨流入 200 億美元的榮景形成鮮明對比，凸顯全球資本對印度市場信心的急劇轉變。

信心崩盤！外資加速逃離印度股市 今年來已撤資170億美元。(圖:shutterstock)

伊拉拉資本發布的報告指出，全球投資者正以驚人速度從印度撤資，其中以美國基金撤資 10 億美元為首，其次是盧森堡和日本的基金，顯示這是一場普遍性的資金撤退。

‌



報告分析，這一趨勢的核心是全球新興市場投資組合的結構性轉變。印度在全球新興市場基金中的配置已降至 16.7%，為 2023 年 11 月以來的最低點，而其 2024 年 9 月的峰值曾達 21%。與此同時，中國的占比則飆升至 28.8%，反映出主動型基金經理人正強勢轉向中國市場。

持續的資金外流已造成國內市場波動加劇，並蔓延至外匯市場，導致盧比兌美元匯率自 2025 年以來已下跌逾 3.7%，進一步侵蝕當地資產的吸引力。

專家分析，外資撤離是內外因素共同驅動的結果。

外部衝擊：美國政策影響。美國總統川普政府宣布對多國加徵關稅後，最初曾有投資者將印度視為貿易緊張局勢中的「避風港」。然而，隨後美國對印度商品徵收 50% 關稅，並大幅提高 H-1B 臨時工作簽證費用，導致市場擔憂加深。

路透社分析，美國加徵關稅後，因擔心出口導向產業獲利放緩，外資流出速度顯著加快。此外，H-1B 簽證政策的調整，也使印度重要的服務出口產業面臨更高的派駐成本和專案重估壓力。

內部挑戰：高估值與獲利疲軟。中國中央財經大學副教授劉春生指出，印度股市估值長期偏高，且企業獲利成長普遍不如預期（MSCI 指數中印度公司 2025 年預計利潤增長 5%，低於去年的 8%），難以支撐當前高估值。

更深層次的擔憂在於印度的政策環境，其對外資的監管缺乏連續性與透明度，加上基礎設施等營商環境的短板，削弱了長期吸引力。此外，德里智庫的調查顯示，印度本財年第二季的商業信心是連續三個季度改善後的首次下降，加劇了市場的不確定性。

短期逆轉困難 改革與穩定性成關鍵

外資拋售股票已導致印度股市基準指數 Nifty 50 連續五個月跑輸 MSCI 亞太指數，是自 2013 年以來持續時間最長的一次。分析師普遍預期，印度外資流出的勢頭在短期內難以逆轉。

新加坡盛寶銀行首席投資策略師查納納表示，要實現真正的資金逆轉，投資者需要看到：美國貿易和移民政策的明確性、盧比的穩定性，以及印度股市目前估值趨於合理的證據。