鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-28 21:42

美股主要指數周二 (28 日) 開盤再創歷史新高，受到企業財報普遍優於預期帶動，包括聯合健康 (UNH-US) 與優比速 (UPS-US) 上調展望提振市場情緒；與此同時，微軟 (MSFT-US) 股價跳升，蘋果 (AAPL-US) 市值首度突破 4 兆美元大關，反映最新 iPhone 機型需求強勁。投資人持續押注人工智慧 (AI) 紅利與聯準會 (Fed) 降息前景將延續美股漲勢。

〈美股早盤〉主要指數開盤續刷新高 Fed降息+強勁財報帶動(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 200 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲逾 110 點或近 0.5%，標普 500 指數漲近 0.1%，費城半導體指數漲近 0.2%。

美股期貨在企業財報密集發布與聯準會 (Fed) 利率決策登場前持穩於歷史高位附近，市場關注多家科技巨頭財報能否延續人工智慧 (AI) 行情動能，同時聚焦 Fed 是否釋出降息路徑線索。美中緩和氣氛持續支撐市場風險偏好。

美股多頭仍在？AI 與財報成關鍵驗證點

市場普遍認為，AI 仍是推動華爾街三年多頭走勢的重要引擎，本周財報將成驗證高估值是否合理的關鍵。分析師指出，第三季財報季進入高峰，AI 相關進展將是市場關注焦點，尤其是大型科技股會否維持 AI 帶動的營收與獲利動能。

Eleva Capital 資深投資組合經理 Stephane Deo 表示：「當前市場上行趨勢仍有支撐，流動性充裕、財報表現不俗且降息預期已反映在行情中。」但他也提醒，一旦外界對科技巨頭的高成長預期出現鬆動，可能帶來短線波動。

Fed 決策在即 市場觀望降息步伐與指引

Fed 將於本周三 (29 日) 公布利率決策，市場完全預期本次將宣布降息 1 碼(25 個基點)，年內降息幅度可能達 50 個基點。E*Trade 策略總監 Chris Larkin 表示，若 Fed 確認降息方向，本周高權重科技股財報將左右美股能否再創波段上行。

BNY Mellon 美洲區宏觀策略師 John Velis 指出，市場已 100% 消化本次降息的預期，但 Fed 對 12 月及 2026 年的前瞻指引恐不會明確，因政府關門導致官方經濟數據延宕，增加政策評估難度。

美國政府關門已近一個月，經濟數據發布延誤，使市場更依賴企業財報與私人數據判讀景氣。周二將公布消費者信心指數，以及里奇蒙與達拉斯聯準銀行景氣調查。

投資人整體氛圍仍偏樂觀，認為美中關係改善、企業財報強勁及 Fed 進入降息循環將有助美股維持上行動能。

截至台北時間周二（28 日）22 時許：

焦點個股：

PayPal(PYPL-US) 早盤股價上漲 8.50%，至每股 76.22 美元

線上支付平台 PayPal 宣布與 OpenAI 達成合作，將讓 ChatGPT 使用者可直接透過 PayPal 錢包完成購物支付。該公司同時上修全年財測，並宣布自今年起發放季度股息，為成立 27 年來首見，帶動盤前股價勁揚逾 13% 至 14%。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 2.00%，至每股 195.32 美元

輝達本周於華盛頓舉行的人工智慧 (AI) 年度盛會「GTC」登場，市場聚焦執行長黃仁勳的主題演講，視其為刺激股價再度啟動的潛在催化。輝達股價過去數月漲勢放緩，投資人寄望華府此站能釋放新的利多訊號。Sparrow Growth Fund 投資長 Gerry Sparrow 表示，GTC 被視為「AI 界的超級盃」，而在華府舉行可能意味有具分量的消息將公布。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 0.25%，至每股 227.54 美元

亞馬遜將裁減約 14,000 名企業員工，這是其多年削減成本努力的最新舉措。在一篇部落格文章中，該公司寫道，此次裁員旨在幫助亞馬遜變得更精簡、更少官僚化，同時將資源投入到「我們最大的押注」，包括生成式 AI。根據外媒先前報導，此次裁員預計將成為亞馬遜史上最大規模的企業職缺削減。據悉，此次裁員可能影響多達 3 萬名員工。

華爾街分析：

摩根士丹利預計本周 Fed 將連續第二次降息 1 碼，讓聯邦基金利率降至 3.75%-4.00%。