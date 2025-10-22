鉅亨網編譯段智恆 2025-10-22 20:50

植物肉製造商 Beyond Meat(BYND-US)股價本周再度掀起市場熱議。該公司股價周三 (22 日) 美股盤前一度飆漲 100%，推升其 4 個交易日累計漲幅接近 1,300%，宛如重現過去的「迷因股」狂潮。截稿前，該股上漲 71.27%，每股暫報 6.20 美元。

迷因股回來了！Beyond Meat四天股價飆漲近13倍(圖:Reuters/TPG)

Beyond Meat 股價上周四僅收在 0.52 美元，周五起連日飆升，周一起漲勢更因社群熱度加劇。根據《Business Insider》報導，一名名為 Demitri Semenikhin 的交易者近期在社群媒體上大力吹捧該股，引發散戶跟進。部分分析師指出，此波漲勢也可能是空頭回補 (Short Squeeze) 所帶動，截至 9 月底，約有 64% 的流通股遭放空。

投資公司 Roundhill Investments 周一晚間在 X(前推特)宣布，已將 Beyond Meat 納入其「迷因股 ETF」成分股，進一步助長市場炒作情緒。本周二，該公司又公布產品在沃爾瑪 (WMT-US) 門市的銷售點擴增至逾 2,000 家，推升股價再度衝高。

周二，該股成交金額達 59 億美元，相當於公司市值的 4.2 倍。Beyond Meat 上周四的市值不到 4,000 萬美元，但在連續急漲後，估值迅速膨脹。該公司 2019 年曾在上市初期掀起狂熱，如今股價雖遠低於當年高點，但仍吸引散戶炒作關注。

值得注意的是，Beyond Meat 上周才因多數債權人接受債務交換計畫、導致股東權益大幅稀釋而重挫。如今股價短線翻漲，市場人士警告波動恐極高。