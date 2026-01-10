鉅亨網編譯莊閔棻 2026-01-10 16:20

根據《Business Insider》報導，郵件內容主要圍繞在輝達 DGX Spark 的推出。DGX Spark 是一款桌上型人工智慧（AI）系統，專為開發者與研究人員打造，用於開發 AI 產品，並應用於資料科學、醫學及其他領域的相關應用程式。

儘管輝達的主要業務多半鎖定資料中心客戶，黃仁勳仍在這串郵件中強調 Spark 的重要性，形容它是「終極的開發者平台，開箱即可輕鬆運行所有輝達技術」。

不過，Spark 在上市後不久便引發批評聲浪，部分人士指出其軟體穩定性與效能存在問題，相關爭議也獲得其他科技媒體關注與報導。

Moor Insights & Strategy 分析師 Anshel Sag 表示，他追蹤輝達產品發布已長達 15 年，並且是 DGX Spark 的早期測試者之一。

他指出，輝達長年在遊戲顯示卡市場打滾，產品經常接受嚴格檢視，這讓公司在面對公眾回饋時相對老練，而黃仁勳通常也會親自關注新產品的市場反應。

Sag 補充，近年輝達對負面聲量的反應更加迅速，主因在於公司內部資源增加，以及對股價與市場情緒高度敏感。

黃仁勳親自介入處理爭議

去年秋天，阿斯特捷利康 (AZN-US) 一名高階主管 Justin Johnson 在 LinkedIn 發文指出，雖然 DGX Spark 的效能與速度符合官方宣稱，但軟體體驗「有問題且不穩定」。

在一名輝達高層將該貼文轉寄至內部郵件串後，黃仁勳親自回覆，簡短指示：「上 X 回應，承諾會修復問題。」

隨後，一名輝達工程師回覆表示，公司已主動聯繫 Johnson，解決大部分問題，這些問題主要與 CUDA 版本不相容有關。CUDA 是輝達的軟體，允許開發者利用其 GPU 開發 AI 應用程式。

郵件內容指出，Johnson 回應表示他相當感謝輝達主動聯繫，並正評估在該製藥公司內部部署 DGX Spark。

郵件顯示，在 Johnson 提出批評之後，輝達員工也注意到網路上出現其他不利回應，隨即啟動社群輿情監測行動，鎖定來自其他具影響力人士的投訴，以及輝達官方論壇與 Reddit 上的相關討論。

團隊一方面追蹤投訴內容，一方面直接與關鍵批評者互動，針對效能、散熱與定價等問題進行說明與修正。

另一樁引發關注的案例則來自研究人員 Christopher Kouzios。他在 LinkedIn 表示，自己為了進行醫學研究、探討兒子罹癌風險，在女兒因罕見腦瘤過世後購買 DGX Spark。

Kouzios 表示，他購買後卻因軟體不相容而完全無法使用，且提交支援單後 38 小時才收到自動回覆。

在輝達高層注意到該貼文後，內部團隊迅速著手修復錯誤。後續 Kouzios 更新貼文，公開讚揚輝達的客戶支援效率。

Kouzios 表示：「雖然一開始令人沮喪，但輝達的回應速度非常出色。在我超過 33 年與大型科技公司合作的經驗中，從未見過有企業能如此迅速回應公開的技術回饋。」

高層親力親為，也伴隨風險

Sag 指出，硬體產品在軟體尚未完全成熟時出貨並不少見，而基於黃仁勳風格，輝達在處理客訴時往往比其他科技公司更「親力親為」。

不過，分析師也提醒，高層直接介入並非毫無風險。

RedMonk 資深產業分析師 Kate Holterhoff 表示：「在產品引發爭議時，企業高層（C-suite）親自介入在科技業已愈來愈常見，尤其是在由創辦人主導的公司中更是如此。」