通用押寶AI明年導入Google助理、2028推視線可離開自駕系統
鉅亨網編譯王貞懿
《CNBC》周三 (22 日) 報導，通用汽車 (GM-US) 公布未來三年軟體發展計畫，將在車內導入 Google Gemini AI 助理，並於 2028 年推出讓駕駛可雙手離開方向盤、視線移開道路的新一代駕駛輔助系統。
通用汽車執行長 Mary Barra 周三在紐約「GM Forward」軟體發表會宣布多項計畫，要將「汽車從交通工具變成智慧助理」。
Google 推出的 AI 助理 Gemini 將從明年開始搭載於通用車款，通用預計在 2028 年推出新駕駛輔助系統，讓駕駛可在特定情況下將雙手離開方向盤、視線移開道路。
通用也宣布正開發新中央運算平台，預計 2028 年從 Escalade IQ 開始搭載，並擴大使用可與人類協作的機器人，以及擴展 GM Energy 業務。
前次計畫多數失敗
通用稱這些計畫將開啟「移動新時代」，但該公司過去類似嘗試多半失敗。2021 年曾喊出 2030 年營收翻倍目標，靠多項成長業務推動，並要將軟體及服務年營收拉高至 200 億至 250 億美元，但這些業務現已多數終止。
近年通用也取消原定 2023 年推出、能在 95% 情況下自動駕駛的「Ultra Cruise」系統，並收掉 Cruise 自駕計程車事業。
通用高階主管周三未討論新計畫的營收展望。財務長 Paul Jacobson 先前已淡化營收翻倍目標，但強調公司營收持續成長，去年成長 9.1% 至 1874.4 億美元。
通用總裁 Mark Reuss 周三說，營收計畫「大致如期，也許差一兩年」，隨著這些新技術推出，營收會繼續成長。他說這些計畫「很不一樣」，因為是即將上市的實際產品。
發表會前一天，通用公布第三季財報優於預期並上調全年展望，股價創 2009 年破產重整後第二大單日漲幅。
2028 年推視線離開自駕技術
通用計劃為升級版進階駕駛輔助系統 (ADAS) 加入「雙手離開、視線離開」駕駛技術，2028 年先用在凱迪拉克 Escalade IQ 電動車上，再推廣到其他車款。該車目前起價約 12.75 萬美元。
通用首席產品長 Sterling Anderson 說：「自動駕駛會讓道路更安全，把客戶最寶貴的資產——時間還給他們，這會是通用產品組合的核心。」主要技術會採用光達系統，作為車子偵測周邊環境的依據。
